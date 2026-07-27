قرر السلوفيني سلافكو فينتشيتش اعتزال التحكيم بعد أسبوع واحدٍ فقط من انتهاء بطولة كأس العالم 2026 التي جرت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وعرفت تتويج منتخب إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين في الوقت الإضافي بهدفٍ من دون مقابل على ملعب نيويورك-نيوجيرسي.

وطرد سلافكو فينتشيتش لاعب وسط تشلسي، الأرجنتيني، إنزو فرنانديز خلال المواجهة، قبل أن يقرر اليوم الاثنين وضع حدٍ لمسيرته، حيث قال الاتحاد السلوفيني في بيانٍ رسمي: "بعد أسبوع من نهائي كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية، اختتم سلافكو فينتشيتش مسيرته التحكيمية التاريخية رسمياً في قمة العالم".

وحصل فينتشيتش، البالغ من العمر 46 عاماً، على لقب أفضل حكم في كأس العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) ورابطة الحكام الإيطاليين (AIA)، التي تقدّم جائزة جوليو كامباناتي، وهي تُمنح كلّ عامين لأفضل حكم في كلّ نسخة كأس عالم أو بطولة أمم أوروبا.

وانضمّ فينتشيتش إلى نخبة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) منذ عام 2019، وأدار مباريات في بطولة أمم أوروبا 2020، كما أشرف على مواجهات نصف النهائي بين إسبانيا وإيطاليا في نسخة 2024، وكان حاضراً في أربع مباريات خلال المونديال الأخير هذا الصيف، من بينها لقاء البرازيل الافتتاحي في المجموعة الثالثة أمام المغرب، وفوز المكسيك على الإكوادور 2-0 في دور الـ16، حين طرد مدافع أرسنال، الإكوادوري بييرو هينكابي، لتغطية فمه أثناء حديثه مع لاعب مكسيكي، وذلك بموجب قاعدة جديدة طُبقت قبل انطلاق البطولة.

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وعلى مستوى الأندية، أدار فينتشيتش نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي فاز فيه ريال مدريد على بوروسيا دورتموند 2-0 ليحرز اللقب للمرة الخامسة عشرة، كما كان قاضي لقاء نهائي الدوري الأوروبي 2022، الذي خسر فيه رينجرز الاسكتلندي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، إضافة إلى أنّه كان الحكم الرابع في العام الذي سبقه عندما خسر مانشستر يونايتد أمام فياريال بركلات الترجيح. وجرى اختياره في عام 2025 لإدارة مباراة الدوري التركي الممتاز بين غلطة سراي وفنربخشة، وكان أول شخص أجنبي يحصل على هذه الفرصة، بناءً على طلب من كلا الفريقين.