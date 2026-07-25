- عادل نادي الحكمة سلسلة نهائي دوري كرة السلة اللبناني بفوزه على الرياضي 101-96 في غزير، بعد خسارته السابقة 89-92 في بيروت، مما يشير إلى منافسة قوية في المواجهات المقبلة. - تألق الحكمة في الربعين الأول والثاني، مستفيداً من إصابة نجم الرياضي وائل عرقجي، بينما حاول الرياضي العودة في الربع الثالث تحت قيادة المدرب أحمد فران. - حافظ الحكمة على تقدمه في الربع الأخير، مستغلاً أخطاء الرياضي، ليحسم المواجهة لصالحه، في سلسلة يتطلب الفوز بها تحقيق 4 انتصارات من أصل 7.

عادل نادي الحكمة سلسلة نهائي دوري كرة السلة اللبناني، الجمعة، بعد فوزه على غريمه الرياضي بنتيجة 101-96، في معقله بغزير، بعدما كان قد خسر في وقتٍ سابق بنتيجة 89-92 خارج أرضه على قاعة صائب سلام في المنارة ببيروت، عقب مباراة مثيرة بين الطرفَين، ما يؤكد أن المواجهات المقبلة ستحمل معها منافسة قوية.

وتقدّم الحكمة في الربع الأول بنتيجة 24-18، ليُتابع تألقه في الربع الثاني بعد تفوقه بواقع 23-21، بعدما تأثر فريق المنارة بإصابة نجمه وائل عرقجي، الذي غادر أرضية الميدان قبل نهاية النصف الأول بخمس دقائق تقريباً، ورغم ذلك ردّ الرياضي تحت قيادة المدرب أحمد فران في الربع الثالث بقوة وأعاد الفريق الأصفر إلى المواجهة 31-26، لكن ذلك لم يكن كافياً للخروج بالفوز الثاني.

في الربع الأخير استطاع رجال المدرب جو غطاس الحفاظ على تقدّمهم في حين ارتكب لاعبو الرياضي حين كانت النتيجة 93-91 أكثر من "تورن أوفر" ليتفوق أصحاب الأرض 28-26، بعدما حافظ زملاء يوسف خياط على تركيزهم حتى الرمق الأخير ليحسموا المواجهة لمصلحتهم في نهاية المطاف.

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ويفوز في السلسلة النهائية الفريق الذي يحقق 4 انتصارات من أصل 7، مع العلم أن الرياضي يُعتبر البطل التاريخي لمسابقة الدوري اللبناني بتتويجه في 38 مناسبة آخرها في موسم 2024-2025، بينما يأتي الحكمة ثانياً بـ8 ألقاب آخرها في موسم 2003-2004، مقابل لقب لكلّ من الشانفيل، وبيروت، وهومنتمن، والعمل بكفيا.