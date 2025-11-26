- أعلنت الحكمة الدولية بشرى كربوبي اعتزالها المفاجئ عن التحكيم بعد مسيرة حافلة امتدت لـ25 عاماً، مشيرة إلى ممارسات من مديرية التحكيم الوطنية أثرت سلباً على إنجازاتها. - شكرت كربوبي رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع لدعمه، ووجهت رسالة قوية لمن عرقلوا نجاحها، مؤكدة أن الله سيحكم بينهم. - اعتزال كربوبي يفاقم أزمة التحكيم في المغرب، ويثير تساؤلات حول الخلافات بين الحكام واللجنة المركزية، واحتمال وجود حسابات شخصية وراء القرار.

أعلنت الحكمة الدولية بشرى كربوبي (38 عاماً) اعتزالها النهائي عن ممارسة التحكيم بشكل مفاجئ في رسالة مؤثرة إلى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع (55 عاماً)، وكشفت عبرها عن أسباب صادمة وراء اتخاذ هذا القرار، الذي أربك جهاز التحكيم بالمغرب، نظراً إلى مسارها الحافل على المستويين القاري والعالمي امتد لـ25 سنة.

وقالت كربوبي: "لقد مثلت بلدي المغرب في المحافل القارية والدولية، بكل التزام واعتزاز، بفضل الدعم الذي لقيته من الاتحاد المغربي لكرة القدم. لكن أصبحت في الفترة الأخيرة محاطة بـ"ممارسات" صادرة عن مدير المديرية التقنية الوطنية للتحكيم وبعض أعضائها، كانت كافية لنسف جهود سنوات، وأربكت المسير، وشوشت على الإنجازات السابقة والمنتظرة، بل أجهزت على المشروع، ما دفعني اليوم للاقدام على اتخاذ قرار الاعتزال من ميدان قضيت فيه 25 سنة من عمري".

وحرصت الحكمة المغربية على تقديم شكر خاص لرئيس الاتحاد المحلي، فوزي لقجع على دعمه المستمر لها من أجل تحقيق أهدافها. لكنها لم تتردد في رسالة قوية إلى من اعتبرتهم وقفوا في طريق نجاحها: "يا من آذيتمونا ممعنين، لا تطمئنوا، فأنتم حاضرون في كلّ سجدة وفي كلّ صلاة، وسيحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وتأتي استقالة الحكمة المتألقة بشرى كربوبي لتزيد من المخاض العسير الذي يعانيه التحكيم في المغرب، ما يجعل قرارها مرشحاً لإشعال فتيل أزمة داخلية في دواليب اللجنة المركزية للتحكيم، خصوصاً في ظل الانتقادات القوية الموجهة إلى المشرفين على مديرية التحكيم. كما أن اعتزال واحدة من أبرز الحكمات على المستوى الأفريقي والعربي قد يعيد النقاش حول طبيعة الخلافات بين الحكام واللجنة المركزية المشرفة على التعيينات، وما إن كانت هناك حسابات شخصية وراء قرار اعتزال بشرى كربوبي.