- في مباراة بورصا سبور وماردين سبور، تعرضت الحكمة المساعدة إسراء أريكبوغا لسقوط مفاجئ بعد اصطدام لاعبين بها، مما أوقف اللعب مؤقتاً، لكن لم تُسجل إصابات خطيرة. - خلال مباراة إسبانيول وأتلتيكو مدريد، اصطدم جوليانو سيموني بحكم مساعد، مما أدى لسقوطه بشكل دراماتيكي، لكن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، وأثار المشهد تعليقات طريفة. - في لقاء النصر السعودي والسد القطري، حاول نور الدين أمرابط مصافحة الحكم المساعد الذي امتنع، مما دفع أمرابط لمصافحة يده بقوة، ليصنع الحدث في اللقاء.

برز الحكّام المساعدون، ورغم دورهم الصامت غالباً، في العديد من اللحظات الطريفة والمفاجئة في عالم كرة القدم، التي تتراوح بين السقوط العرضي أثناء متابعة المواجهة، والاصطدام باللاعبين، أو حتى التفاعل الغريب مع المصافحات.

وشهدت مباراة بورصا سبور وماردين سبور، السبت الماضي، ضمن منافسات الدرجة الثانية التركية، حادثة غير متوقعة أثارت الانتباه. وبحسب مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن الحكم المساعد إسراء أريكبوغا تعرّضت لسقوط مفاجئ أثناء مجريات اللقاء. وجاءت الحادثة بعد كرة مشتركة قرب خط التماس، إذ اندفع لاعبان للتدخل على الكرة، قبل أن يخرجا خارج الملعب ويصطدما بالحكم المساعد. وأوقفت الحادثة اللعب مؤقتاً، وسط قلق من الجهاز التحكيمي واللاعبين، قبل أن تُستأنف المباراة بعد الاطمئنان على سلامة الحكمة، في الوقت الذي لم تكشف فيه أي تقارير رسمية تعرضها لإصابة خطيرة.

وفي مارس/آذار 2025، شهدت مباراة إسبانيول وأتلتيكو مدريد في الليغا لقطة غريبة أثارت دهشة المتابعين، عندما تعرض أحد الحكّام لحادث أثناء مجريات اللقاء. واصطدم النجم جوليانو سيموني بالحكم المساعد عن طريق الخطأ، ما أدى إلى سقوط الأخير بطريقة مفاجئة ودراماتيكية على أرض الملعب. ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات خطيرة، وتمكن الحكم من العودة للقاء بعد دقائق قليلة، فيما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المشهد على نطاق واسع، مع تعليقات طريفة حول الموقف الغريب. وفي الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب، شهدت مواجهة الجزائر ضد نيجيريا لقطة طريفة لفتت انتباه الجميع. وجاءت اللحظة بعد دقائق من انطلاق اللقاء، حينما دفع أحد اللاعبين النيجيريين، النجم الجزائري هشام بوداوي اتجاه الحكم المساعد أثناء محاولته قطع الكرة، ليسقط الأخير بشكل مفاجئ على الأرض وسط تصفيق وضحك الجماهير على المدرجات.

وفي إبريل /نيسان 2021، كان المغربي نور الدين أمرابط بطل لقطة مميزة، خلال لقاء فريقه النصر السعودي وضيفه السد القطري، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا. وحين كان اللاعب المغربي يغادر الملعب بعد استبداله، حاول مصافحة الحكم المساعد، لكن الأخير امتنع عن ذلك، ما دفع أمرابط لمصافحة يده بقوة بطريقة صنعت الحدث في اللقاء.