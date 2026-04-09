الحكام العرب في مونديال 2026: مشاركة واسعة بقيادة أسماء بارزة

- أعلن الفيفا عن قائمة حكام مونديال 2026، وشهدت حضوراً عربياً قوياً، حيث تضمنت تسعة حكام ساحة بارزين مثل القطري عبد الرحمن الجاسم والمغربي جلال جيد، و12 مساعداً من دول عربية مختلفة. - فريق التحكيم "تيم وان" يضم 52 حكماً و88 مساعداً و30 حكماً للفيديو من 50 اتحاداً وطنياً، مما يجعله الأكثر شمولاً في تاريخ كأس العالم، مع التركيز على الجودة واتساق الأداء. - سيتخذ فريق التحكيم من ميامي مقراً له، مع ندوة تحضيرية لمدة عشرة أيام، وسيتم تطبيق إجراءات جديدة لتعزيز إيقاع المباريات وتقليل إضاعة الوقت.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن القائمة الرسمية لأسماء حكام المباريات المختارين لإدارة منافسات مونديال 2026، وشهدت القائمة حضوراً عربياً قوياً ومميزاً من مختلف الاتحادات العربية، توزعوا بين حكام ساحة، وحكام مساعدين، وتقنية الفيديو "الفار".

وتصدرت الكوادر التحكيمية العربية المشهد بوجود تسعة حكام ساحة من النخبة، يتقدمهم القطري عبد الرحمن الجاسم والمغربي جلال جيد، إلى جانب السعودي خالد الطريس، والأردني أدهم مخادمة، برفقة الجزائري مصطفى غربال، والموريتاني دهان بيدا، والصومالي عمر أرتان، والمصري محمد أمين، والإماراتي عمر العلي. وسجلت قائمة مساعدي الحكام حضوراً عربياً بارزاً، إذ ضمت 12 اسماً، وجاء التوزيع كالتالي: من مصر محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومن المغرب مصطفى أكاركاد وزكريا برينسي. كما مثل قطر كل من سعود المقالح وطالب المري، وضمت الأردنيين محمد الكلاف وأحمد الرويلي، ومن الجزائر مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني، بينما مثل السعودية محمد العبكري، ومن الإمارات محمد الحمادي. وضمت قائمة "الفار" كلا من القطري خميس المري، والسعودي عبد الله الشهري والمصري محمود عاشور، برفقة المغربي حمزة الفارق، والإماراتي محمد عبيد خادم.

وضم فريق فيفا التحكيمي "تيم وان" ما مجموعه 52 حَكماً و88 حَكماً مساعداً و30 حَكماً من حُكام الفيديو، الذين ينتمون إلى مختلف الاتحادات القارية الستة، ويمثلون 50 اتحاداً وطنياً عضواً، إذ ستكون هذه التشكيلة التحكيمية هي الأكثر شمولاً في تاريخ كأس العالم، وقد جرى تعيين حُكام المباريات على أساس مبدأ "الجودة أولاً" الذي يتبناه فيفا منذ فترة طويلة، مع مراعاة اتساق الأداء الذي قدمه المرشحون على مدى السنوات الأخيرة، سواء في بطولات فيفا أو في مختلف المسابقات الدولية والمحلية، كما سيكون فريق فيفا التحكيمي الأكبر من نوعه حتى الآن، إذ يضم 41 حَكماً إضافياً مقارنة بنسخة مونديال قطر 2022.

يُذكر أن فريق فيفا التحكيمي سيتَّخذ من ميامي مقراً له، حيث سيلتقي الحكام الذين جرى اختيارهم في ندوة تحضيرية تمتد لعشرة أيام ابتداءً من 31 مايو/ أيار. وبعد هذه الفعالية، سينتقل حُكام الفيديو إلى دالاس، التي ستحتضن المركز الدولي للبث، بينما سيبقى حُكام المباريات والحُكام المساعدون وطاقم الدعم في ميامي. كما سيشهد الحدث الكروي المرتقب تطبيق حزمة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز إيقاع المباريات والحد من إضاعة الوقت، والتي كان قد اعتمدها المجلس الدولي لكرة القدم خلال اجتماعه العام السنوي الـ140 في فبراير/ شباط الماضي.