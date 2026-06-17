الحقائب الشفافة كلمة السرّ لدخول ملاعب كأس العالم

- شهدت بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تزايدًا في استخدام الحقائب الشفافة، حيث يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بها لتسهيل عمليات التفتيش الأمني وضمان دخول آمن وسلس للملاعب. - أصبحت الحقائب الشفافة ظاهرة رائجة بين المشجعين، خاصة قبل مباراة فرنسا والسنغال في نيويورك، حيث شوهد العديد من المشجعين يحملونها، مما يعكس أهميتها اللوجستية. - يتوقع ارتفاع الطلب على هذه الحقائب خلال البطولة، حيث يبحث المشجعون الفرنسيون عنها لتسهيل مرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية.

تزايد إقبال حاملي التذاكر على شراء الحقائب الشفافة منذ انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، ويسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهذه الحقائب فقط لتسهيل عمليات التفتيش الأمني ​​والتأكد من صحة جميع البيانات وذلك "لضمان دخول آمن وسلس" إلى مختلف الملاعب خلال هذه البطولة، وهي من بين الظواهر البارزة في البطولة لحد الآن.

وذكر موقع أر.أم.سي الفرنسي الثلاثاء، أنها ظاهرة رائجة تُضاهي حملات التخفيضات، أو تكاد. فقبل ساعات من مباراة فرنسا والسنغال على ملعب ميتلايف في نيويورك يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران، شوهد العديد من المشجعين يتجولون في أرجاء الملعب حاملين حقائب شفافة، تُشبه تلك المستخدمة في السفر الجوي.

وأصبحت هذه الحقائب رائجة منذ انطلاق منافسات كأس العالم 2026، ولكنها ضرورية لسبب لوجستي، إذ يسمح الاتحاد الدولي بهذه الحقائب فقط لتسهيل عمليات التفتيش الأمني ​​والتأكد من صحة البيانات، كما أن جميع ملاعب البطولة تُطبق سياسة الحقائب الشفافة لضمان دخول آمن وسلس". وقال الاتحاد الدولي: "يُرجى العلم أنه يُسمح بأنواع مُحددة فقط من الحقائب في الملاعب. يُسمح فقط بالحقائب البلاستيكية أو المصنوعة من الفينيل الشفاف".

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أنه لدى وصولهم إلى نيويورك، بحث المشجعون الفرنسيون بشكل محموم عن هذا النوع من الحقائب، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال كأس العالم هذا، وذلك لتسهيل مرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية قبل دخول الملاعب.