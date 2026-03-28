الحفناوي يتوهج بميدالية ذهبية في أميركا بالسباحة بعد انتهاء عقوبته

- أحمد أيوب الحفناوي، السباح التونسي البارز، يواصل تألقه العالمي بإحراز ميدالية ذهبية في بطولة الجامعات الأميركية بعد غياب عامين بسبب عقوبة المنشطات، مما يعزز حضور تونس في السباحة العالمية. - أحمد الجوادي، السباح التونسي الصاعد، يحقق رقماً قياسياً عالمياً في سباق 1500 متر سباحة حرة، ويحرز الميدالية الفضية في سباق 450 متر، مما يبرز قوة السباحة التونسية. - تونس تستعد لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، مع الحفاظ على جاهزية الحفناوي والجوادي، بعد تألقهما في المسابقات الدولية.

تابع السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي (23 عاماً)، الحائز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021، تألقه في المسابح العالمية بإحرازه ميدالية ذهبية في نهائيات بطولة الجامعات الأميركية، اليوم السبت، بعد غياب استمر لنحو عامَين بسبب العقوبة.

وأحرز الحفناوي المركز الأول في سباق 450 مترَ سباحة حرة في توقيت 4 دقائق و6 ثوانٍ و56 جزءاً من الثانية، فيما فاز مواطنه الصاعد وبطل العالم أحمد الجوادي بالميدالية الفضية بتوقيت 4 دقائق و6 ثوانٍ و90 جزءاً من الثانية، إذ تناوب الثنائي الذهبي التونسي خلال النهائيات على إحراز مراكز متقدمة في النهائيات ليرسخا حضور تونس القوي في هذه اللعبة.

وفي وقت سابق، فاز الجوادي بسباق 1500 متر سباحة حرة بتوقيت 14دقيقة و10 ثوانٍ و3 أجزاء بالمائة محققاً بذلك رقماً قياسياً عالمياً جديداً، فيما جاء الحفناوي بالمركز الرابع بتوقيت قدره 14 دقيقة و22 ثانية و64 جزءاً من الثانية، الأمر الذي يجعله يُعلن عن عودته القوية، بعدما غاب عن أولمبياد باريس والمسابقات الدولية لنحو عامَين.

وكان الحفناوي تعرض لعقوبة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدءاً من إبريل/نيسان عام 2024 لمدة تقارب 21 شهراً، لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات في النقطة المتعلقة أساساً بتحديد مكان الوجود، إذ تأمل تونس الإبقاء على الجاهزية العالية للنجمَين العالميَين الحفناوي والجوادي، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجليس 2028.

وسطع نجم الحفناوي في دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2021 عندما فاجأ العالم بفوزه بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر سباحة حرة في سن 18 عاماً، فيما أحرز في نفس العام، الميدالية الفضية في سباق 1500 متر سباحة حرة في بطولة العالم (حوض صغير) في أبو ظبي، قبل أن يفوز في بطولة العالم بفوكوكا اليابانية عام 2023 بميداليتَين ذهبيتَين في سباقَي 800 متر و1500 متر سباحة حرة وميدالية فضية في سباق 400 متر سباحة حرة.