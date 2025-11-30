- استعدادات شاملة لحفل افتتاح كأس العرب 2025: أصدر الاتحاد القطري تعليمات تنظيمية للجماهير استعداداً لمباراة قطر وفلسطين، مع فتح بوابات استاد البيت مبكراً لتجنب الازدحام. - تجربة جماهيرية مميزة: تتوفر منصات ترفيهية وفعاليات مصاحبة، مع خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي، لتعزيز تجربة المشجعين قبل المباراة. - دعم المنتخب القطري: توزيع الأعلام والوشاحات في المدرجات لدعم المنتخب، مع توفير مصليات داخل الملعب، ضمن جهود اللجنة المنظمة لضمان أجواء حماسية وحضور كثيف.

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم سلسلة من التعليمات التنظيمية الخاصة بالجماهير، استعداداً للمباراة المرتقبة بين منتخبي قطر وفلسطين، والتي تأتي ضمن فعاليات حفل افتتاح كأس العرب 2025 المقرر إقامته غداً في استاد البيت، ضمن البطولة التي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديمسبر/كانون الأول المقبل.

ووفقاً للبيان الذي نشره الحساب الرسمي للاتحاد، اليوم الأحد، فإن حفل افتتاح كأس العرب 2025، سيبدأ غداً الاثنين، عند الساعة 17:30 مساءً بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت القدس المحتلة)، وحضور المشجعين بوقت مبكر سيُشكل دخولاً سلساً إلى مدرجات الاستاد ويمنع بذلك الازدحام عند المداخل، إذ ذكر بيان الاتحاد أن بوابات استاد البيت ستفتح بدءاً من الساعة 2:30 ظهراً.

كما أشار الاتحاد القطري لكرة القدم إلى توفر عدة منصات ترفيهية داخل الملعب، تتيح للجماهير قضاء وقت ممتع قبل انطلاق المواجهة، إلى جانب تخصيص مساحات للفعاليات المصاحبة، وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي المنتشرة في محيط استاد البيت الذي كان مسرحاً لافتتاح مونديال 2022.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأجواء الحماسية، أكد الاتحاد أن الأعلام والوشاحات الخاصة بالمنتخب القطري ستكون متوفرة في المدرجات، وموزعة على المقاعد وحول محيط الملعب، في إطار حملة دعم المنتخب خلال أولى مبارياته بهذه النسخة، التي يسعى خلالها لتحقيق اللقب، مع الإشارة إلى توفير مصليات عديدة داخل الملعب.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود اللجنة المنظمة لضمان تجربة جماهيرية مميزة، خاصة مع توقع حضور كثيف نظراً لأهمية المباراة الافتتاحية والأجواء المصاحبة لها، إلى جانب شخصيات مهمة سياسية وكروية.