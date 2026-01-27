الحضور العربي يفرض نفسه في التشكيلة الآسيوية المثالية لعام 2025

- أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن التشكيلة المثالية لآسيا لعام 2025، والتي تضمنت لاعبين بارزين مثل سالم الدوسري ومحمد كنو من السعودية، إلى جانب نجوم من اليابان وكوريا الجنوبية. - التشكيلة شملت زيون سوزوكي في حراسة المرمى، مع دفاع يضم ريو هاتاتي وكيم مين جاي وعبد القادر خوسانوف، بينما تألف خط الوسط من لي كانغ إن ومحمد كانو وكايشو سانو وريستو دوان، وقاد الهجوم سالم الدوسري وسون هيونغ مين وتاكيفوسا كوبو. - شهدت التشكيلة تغييرات مقارنة بعام 2024، مع خمسة لاعبين من اليابان، وثلاثة من كوريا الجنوبية، واثنين من السعودية، ولاعب واحد من أوزبكستان.

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لقارة آسيا لفئة الرجال لعام 2025، والتي ضمّت مجموعة من أبرز لاعبي القارة بناءً على مستوياتهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال الفترة الماضية. وشهدت التشكيلة حضوراً عربياً تمثل في لاعبي الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري وزميله محمد كنو، إلى جانب أسماء بارزة من شرق آسيا، لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية.

وضمّت التشكيلة في حراسة المرمى الياباني زيون سوزوكي، فيما تألف خط الدفاع من الياباني ريو هاتاتي، والكوري الجنوبي كيم مين جاي، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف. وفي خط الوسط، اختير كل من الكوري الجنوبي لي كانغ إن، والسعودي محمد كانو، والياباني كايشو سانو، والياباني ريتسو دوان، بينما قاد خط الهجوم الثلاثي السعودي سالم الدوسري، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والياباني تاكيفوسا كوبو. ويعكس اختيار هذه الأسماء الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال العام، سواء على مستوى المنافسات المحلية أو القارية والدولية.

وواصل سون حضوره اللافت بعدما تم اختياره ضمن أفضل تشكيلة آسيوية للعام السادس على التوالي منذ 2020، في حين نال كيم جاي الاختيار للعام الرابع توالياً منذ 2022، ودخل لي كانغ القائمة للمرة الثالثة على التوالي منذ 2023. وبالمقارنة مع تشكيلة 2024، التي ضمّت ستة لاعبين من اليابان وأربعة من كوريا الجنوبية ولاعباً واحداً من قطر، جاءت تشكيلة 2025 بواقع خمسة لاعبين من اليابان، وثلاثة من كوريا الجنوبية، واثنين من السعودية، ولاعب واحد من أوزبكستان.