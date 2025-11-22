- يتصدر بوروسيا دورتموند الألماني قائمة الحضور الجماهيري بمتوسط 81,365 مشجعاً في ملعب سيغنال إيدونا بارك، يليه بايرن ميونخ بمتوسط 75,000 مشجع في أليانز أرينا، مما يعكس قوة الدوري الألماني في التفاعل الجماهيري. - يحتل ملعب سانتياغو برنابيو لريال مدريد المركز الرابع بمتوسط 73,782 مشجعاً، متأخراً قليلاً عن أولد ترافورد لمانشستر يونايتد، بينما يأتي سان سيرو لميلان خامساً بمتوسط 72,916 مشجعاً. - لم يظهر برشلونة في القائمة بسبب أعمال التجديد في كامب نو، مما أدى إلى انخفاض متوسط الحضور إلى 29,844 مشجعاً في المباريات المؤقتة.

نشر موقع ترانسفير ماركت العالمي، مع اقتراب الثلث الأول من الموسم الكروي الجاري من نهايته، قائمته المعتادة حول الحضور الجماهيري في مختلف الملاعب ضمن مسابقات الدوريات حول العالم، وكما هو الحال دائماً، تتصدر ألمانيا القائمة بفضل جماهير بوروسيا دورتموند المتحمسة، فيما تمثل إسبانيا ثلاثة فرق فقط ضمن المراكز الـ 25 الأولى، خلف إنكلترا وإيطاليا.

وسلّطت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الجمعة، الضوء على قائمة الحضور الجماهيري الأعلى في الموسم الحالي، التي يتصدرها بوروسيا دورتموند الألماني بمعدل حضور بلغ 81 ألفاً و365 مشجعاً يملأون ملعب سيغنال إيدونا بارك مباراة تلو الأخرى، وتصل نسبة الحضور إلى 100 في المائة، ويأتي خلفه مباشرة ملعب أليانز أرينا الخاص بالغريم بايرن ميونخ، بمعدل حضور بلغ 75 ألف متفرج في اللقاء الواحد، ليؤكد قوة الدوري الألماني من حيث التفاعل الجماهيري وحجم الدعم الكبير الذي تحصل عليه أندية "البوندسليغا".

ويحتل معقل نادي ريال مدريد الإسباني، سانتياغو برنابيو، المركز الرابع في القائمة من حيث متوسط الحضور الجماهيري، بـ 73 ألفاً و782 مشجعاً، ويتأخر بفارق بسيط عن الحضور الجماهيري لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي في ملعب أولد ترافورد، الذي يحتل المركز الثالث بـ 73 ألفاً و969 مشجعاً، ويصبح بذلك برنابيو أكثر الملاعب الإسبانية حضوراً، بنسبة تصل إلى 88.7 في المائة من أصل 83 ألفاً و186 مقعداً خلال المباريات الست التي استضافها حتى الآن.

وتحتل جماهير ميلان الإيطالي المرتبة الخامسة بمعدل حضور جماهيري في ملعب سان سيرو بلغ 72 ألفاً و916 متفرجاً، ويأتي إنتر ميلان سادساً بمعدل 70 ألفاً و814 متفرجاً، ثم يحل أولمبيك مرسيليا الفرنسي سابعاً بـ65 ألفاً و18 متفرجاً، يليه روما الإيطالي في المرتبة الثامنة بـ 62 ألفاً و871 متفرجاً، وفي الصف التاسع ويستهام يونايتد الإنكليزي بـ 62 ألفاً و453 متفرجاً، وفي ختام المراكز العشرة الأولى، يأتي ملعب ميتروبوليتانو لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني بمعدل 62 ألفاً و153 مشجعاً.

ويأتي ملعب ماراكانا، معقل فلامنغو البرازيلي، في المرتبة الـ 11 بمعدل حضور جماهيري يصل إلى 61 ألفاً و574 مشجعاً، ليصبح الملعب الوحيد خارج أوروبا ضمن أفضل عشرة ملاعب حضوراً للجماهير، فيما جاء ملعب داليان سويويوان الصيني في المركز الـ 18. وتجدر الإشارة إلى أن قائمة أفضل 25 ملعباً جماهيرياً تضم أندية بارزة على التوالي، وهي: توتنهام هوتسبيرز، وليفربول، وأرسنال، وشتوتغارت، وآينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا، وهامبورغ، وريال بيتيس، وأياكس أمستردام، ونيوكاسل يونايتد، وبوروسيا مونشنغلادباخ، ونابولي، وأولمبيك ليون.

في المقابل، لم يظهر برشلونة الإسباني في القائمة بسبب اضطراره إلى مغادرة معقل كامب نو مؤقتاً لأعمال التجديد، قبل عودته الجزئية المرتقبة هذا الأسبوع، فقد خاض الفريق الكتالوني حتى الآن خمس مباريات في "الليغا"، ثلاث منها في ملعب لويس كومبانيس بمونتجويك، واثنتان في يوهان كرويف، ما قلص كثيراً من قدرته الاستيعابية، ليجمع معدل حضور بلغ 29 ألفاً و844 مشجعاً فقط.