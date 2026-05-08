الحسين يتوج بلقب الدوري الأردني للمرة الثالثة على التوالي

- توج فريق الحسين إربد بلقب الدوري الأردني للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على الفيصلي 1-0، ليواصل سيطرته على الكرة الأردنية بفضل لاعبيه المميزين الذين يمثلون منتخب النشامى. - حسم الحسين البطولة برصيد 62 نقطة، متفوقاً على الفيصلي الذي حل وصيفاً بـ56 نقطة، بينما جاء الوحدات ثالثاً برصيد 54 نقطة بعد فوزه على الأهلي. - سجل رزق بني هاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ليمنح الحسين اللقب التاسع في تاريخه، ويؤكد تفوقه على القطبين التقليديين الوحدات والفيصلي.

توج فريق الحسين إربد بطلاً للدوري الأردني لكرة القدم للمحترفين، للمرة الثالثة على التوالي، عقب تخطيه عقبة الفيصلي، منافسه المباشر على اللقب، بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة في استاد مدينة الحسن الرياضية شمالي المملكة، في ختام الجولة الـ27 والأخيرة من المسابقة، ليواصل سطوته على أهم ألقاب الكرة الأردنية.

وحافظ الحسين على لقبه الذي توج به في الموسمين الأخيرين 2023 و2024، بفضل قدرات لاعبيه الذي يمثلون السواد الأعظم من صفوف منتخب النشامى الذي يستعد لمشاركة تاريخية في كأس العالم لأول مرة في مسيرته، وليحرم في الوقت نفسه مطارده المباشر الفيصلي من اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 2022.

وقبض الحسين إربد على اللقب وصدارة البطولة برصيد 62 نقطة، مبتعداً عن الفيصلي الذي تجمد رصيده في الوصافة بـ56 نقطة، فيما احتل فريق الوحدات المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد فوزه على الأهلي اليوم أيضاً 2-0، وجاء الرمثا رابعاً برصيد 48 نقطة.

وكان الفيصلي يمنّي النفس بتحقيق الانتصار ليتساوى رصيده مع الحسين ليتوج باللقب بفضل حسمه المواجهات المباشرة بينهما، لكن الحسين الذي كان يكفيه التعادل فقط للتتويج باللقب تمكن من حسم الأمور بالانتصار في نهاية اللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، بفضل نجومه محمود مرضي ورزق بني هاني ويزيد أبو ليلى ومجدي العطار وصيصا وعارف الحاج وغيرهم وبقيادة المدرب الوطني أحمد هايل.

وشهدت الدقيقة الـ13 من اللقاء تسجيل هدف المباراة الوحيد، حينما ارتقى لاعب الحسين رزق بني هاني وحول الكرة برأسه في شباك حارس الفيصلي نور بني عطية، ليفتتح التسجيل للفريق الأصفر، فصعّب المهمة على الفيصلي الذي كان مطالباً بتسجيل هدفين بعد هذا الهدف، وهو الذي حاول طيلة الشوطين البحث عن تقليص الفارق وتسجيل الأهداف من دون جدوى، ليحتفظ "غزاة الشمال" بالتقدم حتى نهاية اللقاء بهدف نظيف.

ورفع الحسين بهذا اللقب رصيده من الألقاب إلى 9 ألقاب، من بينها ثلاثة في كأس السوبر الأردني، ومثلها في بطولة درع الاتحاد، وحقق لقبه الثالث في مسابقة الدوري المحلي، ليثبت أنه فريق شق طريقه لكسر هيمنة القطبين الوحدات والفيصلي على مدار سنين طويلة في الكرة الأردنية.