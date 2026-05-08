الحسين إربد يواجه الفيصلي في قمة حسم لقب الدوري الأردني

- يواجه الحسين إربد الفيصلي في مباراة حاسمة لتحديد بطل الدوري الأردني 2025-2026، حيث يحتاج الحسين للتعادل فقط للاحتفاظ باللقب، بينما يسعى الفيصلي للفوز لاستعادة أمجاده المحلية. - يقود المدرب أحمد هايل الحسين، الذي توج باللقب الموسم الماضي، بينما أنقذ مؤيد أبو كشك الفيصلي بعد سلسلة من التعثرات، لكن الفريق سيفتقد المدافع محمد الحلاق بسبب الإنذارات. - في صراع الهبوط، يحتاج شباب الأردن للتعادل لضمان البقاء، بينما يجب على الأهلي الفوز على الوحدات وخسارة شباب الأردن للبقاء.

يقابل الحسين إربد ملاحقه الفيصلي، اليوم الجمعة (الساعة 7.45 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، على استاد مدينة الحسن الرياضية في إربد، لحسم هوية بطل الدوري الأردني لكرة القدم لموسم 2025-2026، في مواجهة تأتي لحساب المرحلة الـ27 الأخيرة من عمر المسابقة.

وسيكون الحسين إربد أمام تحدي الحفاظ على اللقب الذي توّج به في آخر موسمين، بينما يأمل الفيصلي فك عقدة التتويج بلقب الدوري الذي رفعه آخر مرة عام 2022 مع استعادة أمجاده المحلية، كونه أكثر الفرق تحقيقاً للبطولات من ضمنها رقم قياسي في بطولة الدوري (35 مرة). ويحتاج الحسين بقيادة المدرب المحلي أحمد هايل، إلى التعادل فقط (59 نقطة مقابل 56 للفيصلي)، في حين يحتاج الفريق السماوي إلى الفوز فقط ومعادلة الأرقام للتويج، لتفوّقه في المواجهات المباشرة (فاز الفيصلي ذهاباً 1-0).

وقاد هايل فريق الحسين للتتويج باللقب في الموسم الماضي بعد فوزه على شباب الأردن (4-1) مستفيداً من تعادل الرمثا مع الوحدات (1-1) في المرحلة الأخيرة. من جهته، أنقذ مؤيد أبو كشك فريق الفيصلي بعد فترة من التعثرات مع المدرب السابق، عبدالله أبو زمع، بعدما انتصر في أربع مواجهات، مقابل تعادل وحيد في غضون ثلاثة أسابيع. وسيفتقد الفيصلي، خدمات المدافع السوري محمد الحلاق بسبب تراكم الإنذارات، في حين يلعب الحسين بصفوف مكتملة.

وبعد هبوط السرحان رسمياً، سيكون الصراع في البطاقة الثانية بين شباب الأردن الثامن (26 نقطة) والأهلي التاسع، حيث يلتقي الأول بالسرحان متذيل الترتيب على استاد عمان الدولي، الجمعة، وسيكون التعادل كافياً لشباب الأردن لضمان البقاء، بينما لا بديل للأهلي (24) عن الفوز على الوحدات، شرط خسارة شباب الأردن أيضاً.