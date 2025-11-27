الحسين أوشلا يكشف لـ"العربي الجديد" أهمية كأس العرب للاعبي المغرب

- تطلعات المغرب في كأس العرب 2025: يتطلع المنتخب المغربي للتتويج بلقب كأس العرب 2025، حيث يعتبر من بين المرشحين البارزين للفوز، وفقاً لتصريحات اللاعب الحسين أوشلا. - أهمية البطولة وتوقيتها: البطولة، التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، تُعد فرصة للاعبين للانضمام للمنتخب الأول، لكن توقيتها قبل كأس أفريقيا يشكل تحدياً. - استضافة قطر للبطولة: ستستضيف قطر النسخة الحادية عشرة من البطولة، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الحدث بعد نسختي 1998 و2021.

تحدث مدافع نادي الجيش الملكي التاريخي ومنتخب المغرب سابقاً، اللاعب الحسين أوشلا، عن حظوظ أسود الأطلس في النسخة القادمة من بطولة كأس العرب 2025، ورغبة العناصر المغربية في التتويج باللقب. وتتجه أنظار عشاق الكرة العربية صوب الدوحة، حيث يتنافس 16 منتخباً على اللقب في بطولة اكتسبت صبغة عالمية منذ اعتمادها رسمياً من "فيفا" عام 2021، وستكون النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستستضيفها قطر في الفترة ما بين 1 و18 ديسمبر 2025، وستكون هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر الحدث بعد نسختي 1998 و2021.

وقال الحسين أوشلا، في تصريح مُصور لـ"العربي الجديد": "كأس العرب ستكون بطولة مختلفة من حيث الشكل، هناك تطور كبير في كل شيء، ستكون نسخة تاريخية بقطر"، كما أبرز حظوظ منتخب المغرب: "سندخل البطولة ضمن خانة المنتخبات المرشحة للتتويج. البطولة هي فرصة لمجموعة من اللاعبين في منتخب المغرب للوصول إلى المنتخب الأول مع المدير الفني وليد الركراكي".

وأضاف حول موعد هذه النسخة: "أتمنى فقط أن يتغير التوقيت مستقبلاً حتى لا تكون البطولة قبل أيام قليلة من كأس أفريقيا، لأن التألق في بطولة العرب يمنح الفرصة لبعض اللاعبين للالتحاق بالمنتخب الأول، وبذلك بحكم أنها هذا العام قبل ثلاثة أيام من الكأس الأفريقية سيكون من الصعب على اللاعبين المتألقين عربياً الانضمام إلى المنتخب الأول". وختم أوشلا حديثه بالقول: "نراهن كثيراً على كتيبة المدير الفني طارق السكتيوي في البطولة العربية، المغرب مرشح بارز للتتويج، والمنافسة ستكون قوية على اللقب".