الحرب في المنطقة تربك روزنامة الفورمولا 1 وأوروبا البديل

- أكد ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، أن تعديلات ستطرأ على الروزنامة بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، مع نقل سباق البحرين إلى ماليزيا في أكتوبر. - سيتم مراقبة الوضع حتى منتصف سبتمبر لاتخاذ قرارات بشأن نهاية الموسم، مع تأكيد سباقات قطر وأبوظبي، ونفاد تذاكرها بالفعل. - إذا لم تتحسن الأوضاع، ستُختتم البطولة في أوروبا، مع وجود خطط بديلة لعام 2027 في حال استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

أكد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا 1، أن تعديلات ستصيب روزنامة في ظل الحرب الدائرة في "الشرق الأوسط".

وقال دومينيكالي في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية:"كانت نيتنا إقامة سباق في البحرين، لكننا أوضحنا دائماً أن بعض القرارات يجب اتخاذها قبل مواعيد نهائية محددة. ولكي نحافظ على جائزة البحرين الكبرى ضمن الروزنامة، بعدما كانت مقررة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان علينا احترام المهلة المحددة بنهاية الشهر الحالي.. بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، توصلنا إلى حل آخر، يتمثل في إقامة الجائزة الكبرى في ماليزيا".

وتابع "سنقيم بالتالي سباقاً في الرابع من أكتوبر، بين جائزتي باكو وسنغافورة، لأن هدفنا يظل تنظيم بطولة تتضمن أكبر عدد ممكن من السباقات". أما بشأن نهاية الموسم، فأوضح رئيس الفورمولا 1 "سنمنح أنفسنا الوقت اللازم لمراقبة تطورات الوضع قبل اتخاذ القرار، ولن يصدر هذا القرار قبل منتصف سبتمبر/أيلول. وحتى الآن، لا تزال جائزتا قطر، المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وأبوظبي، المقررة في السادس من ديسمبر/كانون الأول، مؤكدتين، كما أن تذاكرهما نفدت بالفعل".

وأضاف "بطبيعة الحال، إذا لم تتضح الصورة بما يكفي حتى منتصف سبتمبر، فسنتخذ القرارات اللازمة. درسنا في مرحلة ما إمكانية إقامة جائزتين كبيرتين في لاس فيغاس، لكننا اخترنا في النهاية حلاً آخر. وتوضح البيانات المناخية أن درجات الحرارة في أوروبا ستكون أعلى من لاس فيغاس، وهذه هي الحقيقة".

رياضات أخرى رئيس جمهورية التشيك يتحول لمصور في سباق جائزة المجر للفورمولا 1

وكشف دومينيكالي عن الخطة البديلة قائلاً "أستطيع منذ الآن تأكيد أمر واحد، وهو أنه إذا لم نتمكن من التوجه إلى الشرق الأوسط، فستقام نهاية البطولة في أوروبا. ندرس في الوقت الحالي عدة احتمالات". وتابع "آمل بصدق ألا نضطر إلى تطبيق هذه الخطة البديلة، لكن إذا لم تسمح لنا الظروف بإقامة السباقات في تلك المنطقة من العالم، فسننهي الموسم في أوروبا". وعن الموسم المقبل، قال دومينيكالي"روزنامة عام 2027، التي سيجري الكشف عنها في الخريف، ستُبنى وفق سيناريو طبيعي تماماً. لكن إذا لم تُحل الأوضاع في الشرق الأوسط، فلدينا بالفعل عدة خطط بديلة" وأضاف "ستأتي لحظة القرار الحاسمة في نهاية العام، ولذلك لا يزال لدينا الوقت الكافي لتعديل الروزنامة".