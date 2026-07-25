الحرائق تخلط أوراق طواف فرنسا مع اقتراب بوغاتشار من اللقب

- قرر منظمو طواف فرنسا تقليص المرحلة الختامية بسبب حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد، حيث ستقلص المسافة من 133 كيلومتراً إلى 89 كيلومتراً، مع انطلاق من جادة الشانزليزيه في باريس. - الحرائق في محيط خليج أركاشون ومنطقة بيسكاروس تسببت في تدمير أكثر من 36 ألف هكتار وإجلاء حوالي 200 ألف شخص، مما استدعى إعادة نشر الشرطة لتأمين المناطق المتضررة. - السلوفيني تادي بوغاتشار يقترب من الفوز بلقبه الخامس في طواف فرنسا، ليعادل عظماء الرياضة مثل جاك أنكيتيل وإيدي ميركس.

قرّر منظمو طواف فرنسا، اليوم السبت، تقليص المرحلة الختامية المقررة غداً الأحد بسبب حرائق الغابات التي تجتاح جنوب غرب البلاد، وذلك بعدما أكدت وزارة الداخلية أنها ستحتاج إلى إعادة نشر عناصر الشرطة الذين كانوا مجندين أساساً لتأمين الطواف، إلى المناطق المتضررة من الحرائق.

وفي بيان رسمي قالت "إيه إس أو" المنظمة للحدث الرياضي المهم: "في إطار التضامن الوطني مع المناطق والمجتمعات المتضررة، تقرر تعديل مسار المرحلة الختامية من تواري إلى باريس"، إذ كان من المقرر أن تمتد المرحلة الحادية والعشرين لمسافة 133 كيلومتراً، لكنها الآن ستتقلص إلى 89 كيلومتراً، وبالتالي سيكون الانطلاق من جادة الشانزليزيه في باريس، مع لفَّتَين إضافيّتَين في الشارع الشهير قبل الالتحاق بالمسار الأساسي في مونمارتر.

وتسببت الحرائق في محيط خليج أركاشون قرب بوردو في إقليم جيروند، وفي منطقة بيسكاروس في إقليم لاند، في التهام أكثر من 36 ألف هكتار من المساحات الحرجية، كما أُجلي ما يقرب 200 ألف شخص، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس اليوم السبت.

يُذكر أن السلوفيني تادي بوغاتشار حسم عملياً فوزه باللقب الخامس في مسيرته بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وهو لن يحتاج إلّا لعبور خط النهاية مهما بلغ مركزه، ليُعادل بذلك صاحب الـ27 عاماً عظماء هذه الرياضة في نسختها الـ113، أمثال جاك أنكيتيل، وإيدي ميركس، وبرنار إينو وميغيل إندوراين، بوصفهم الدراجين الوحيدين الذين فازوا بأهم سباق في هذه الرياضة خمس مرات.