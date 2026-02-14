الحذاء الذهبي ومعركة ثلاثية شرسة... كين يُحلّق أمام مبابي وهالاند

صحافي لبناني وكاتب رياضي في موقع وصحيفة العربي الجديد منذ عام 2014. مولع بالرياضة ومختص في شؤون إدارتها أيضاً.
14 فبراير 2026
الثلاثي الهداف هذا الموسم هاري كين (يمين) ومبابي (وسط) وهالاند على اليسار (Getty)
- يتصدر هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، سباق الحذاء الذهبي بتسجيله 24 هدفاً في البوندسليغا، محققاً 48 نقطة، ويُعتبر أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2025-2026.
- يأتي كيليان مبابي في المركز الثاني بتسجيله 23 هدفاً مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، محققاً 46 نقطة، ويُعد من أبرز المهاجمين في أوروبا، مساهماً في أكثر من نصف أهداف فريقه.
- يحتل إرلينغ هالاند المركز الثالث بتسجيله 22 هدفاً مع مانشستر سيتي في البريميرليغ، محققاً 44 نقطة، ويُعتبر منافساً قوياً بفضل قدرته على تسجيل أهداف متعددة في المباريات القادمة.

ما زال الصراع على جائزة الحذاء الذهبي في موسم 2025-2026 مستمراً بشراسة بين الثلاثي: الإنكليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينغ هالاند؛ حيث يتنافس الثلاثي في تسجيل المزيد من الأهداف في بطولات الدوري الألماني والإنكليزي والفرنسي.

ويتصدر المهاجم الإنكليزي، هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، قائمة المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي، بتسجيله 24 هدفاً مع النادي البافاري في منافسات البوندسليغا وجمعه 48 نقطة وفقاً لموقع "ترانسفر ماركت" المختص، وهو أفضل الهدافين في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبيرة حالياً، والذي يُقدم مستوى استثنائياً في موسم 2025-2026.

أما المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، فيأتي في المركز الثاني خلف هاري كين بتسجيله 23 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني مع فريقه ريال مدريد وجمعه 46 نقطة في قائمة المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي حتى الآن. ويُعد مبابي واحداً من بين أفضل المهاجمين في أوروبا تهديفاً هذا الموسم، وقد ساهم في أكثر من نصف أهداف النادي الملكي في جميع المسابقات، وليس بطولة الدوري فقط.

الحذاء الذهبي الأفريقي بين حسابات دياز وطموح صلاح

ويحتل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند المركز الثالث في قائمة المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي، بتسجيله 22 هدفاً في منافسات البريميرليغ مع فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي وحصده 44 نقطة حتى الآن، ويُعد هالاند منافساً شرساً وقوياً لكل من كين ومبابي، لأنه يملك كل المقومات التي تجعله قادراً على تسجيل أكثر من هدف واحد في المباريات القادمة من بطولة الدوري، ما يُعزز إمكانية زيادة رصيده التهديفي في الدوري بنسبة كبيرة.

ويبرز في القائمة اسمان، هما مفاجأة كبيرة؛ إذ يحتل مهاجم فريق برينتفورد الإنكليزي، البرازيلي - الروسي، إيغور تياغو، المركز الرابع برصيد 34 نقطة من تسجيله 17 هدفاً في الدوري الإنكليزي، وكذلك مهاجم فريق مايوركا الإسباني، الكوسوفي، فيدات موريكي، الذي حصد 30 نقطة حتى الآن من تسجيله 15 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

