الحذاء الذهبي الأفريقي بين حسابات دياز وطموح صلاح

- يتصدر المغربي إبراهيم دياز سباق الحذاء الذهبي في كأس أمم أفريقيا 2025 برصيد خمسة أهداف، يليه المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين بأربعة أهداف لكل منهما. - يتنافس عدة لاعبين على المركز الثالث برصيد ثلاثة أهداف، منهم النيجيري أديمولا لوكمان والمغربي أيوب الكعبي، بينما خرجت بعض الأسماء من المنافسة بعد وداع منتخباتهم. - يتألق أديمولا لوكمان في صناعة الأهداف بأربع تمريرات حاسمة، يليه السنغالي ساديو ماني بثلاث تمريرات، مما يعكس تنافساً قوياً في البطولة.

اشتعل سباق الحذاء الذهبي، لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد أن واصل المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً) صدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد خمسة أهداف، إثر تسجيله في خمس مباريات مع منتخب بلاده، خلال المسابقة المقامة حالياً على أرضه ووسط جماهيره.

واستمرّ المصري محمد صلاح في ملاحقة دياز نجم ريال مدريد، بعد هدفه في شباك ساحل العاج بدور الثمانية، رافعاً رصيد إلى أربعة أهداف في المركز الثاني، ومتقاسماً الوصافة مع النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يملك الرصيد نفسه، بعدما هزّ نجم غلطة سراي التركي شباك الجزائر، خلال مواجهة ربع النهائي، التي انتهت لمصلحة كتيبة "النسور الخضر"، بهدفين من دون رد.

وفي المركز الثالث، يبرز اسم أكثر من لاعب برصيد ثلاثة أهداف، يتقدّمهم النيجيري أديمولا لوكمان، إلى جانب المغربي أيوب الكعبي، في سباق تهديفي مفتوح قبل نصف النهائي، فيما يملك لاعب ساحل العاج أماد ديالو، والجزائري رياض محرز، ولاعب منتخب مالي لاسين سينايكو، 3 أهداف أيضاً لكل منهم، لكنهم باتوا خارج سباق المنافسة، إثر وداع منتخباتهم العرس القاري.

من جهة أخرى، واصل النيجيري أديمولا لوكمان تألقه اللافت في البطولة القارية، بتصدره قائمة صانعي الأهداف، برصيد أربع تمريرات حاسمة، مؤكداً تأثيره الكبير في مشوار منتخب بلاده. ويأتي السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني بثلاث تمريرات، فيما جاء ثنائي منتخب نيجيريا آكور آدامز وأليكس إيوبي إلى جانب الجزائري أنيس حاج موسى في المركز الثالث، برصيد تمريرتين حاسمتين لكل منهم، في سباق يشهد تنافساً واضحاً على صناعة اللعب.