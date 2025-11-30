الحدادي يؤكد: نطمح إلى التتويج باللقب هذه المرة

- يسعى منتخب تونس لكرة القدم بقيادة المدافع أسامة الحدادي للفوز بكأس العرب 2025 في قطر، لتعويض خيبة النسخة الماضية، حيث ينافس في مجموعة تضم قطر وسوريا وفلسطين. - أكد الحدادي جاهزية المنتخب لإسعاد الجماهير التونسية، مشيراً إلى أهمية استعادة اللاعبين لياقتهم بعد مباريات دوري أبطال أفريقيا، مع التزامهم بتقديم أفضل أداء ممكن. - تحدث الحدادي عن التنافس في مركز الظهير الأيسر، مشدداً على أهمية اختيار المدرب للاعبين القادرين على تحقيق النتائج الإيجابية، مع مرونة الفريق في التعامل مع الخطط التكتيكية.

أكد مدافع منتخب تونس لكرة القدم أسامة الحدادي (33 عاماً) أن "نسور قرطاج" يطمحون إلى التتويج بكأس العرب، فيفا قطر 2025، وذلك لتعويض الخيبة التي عاشوها في النسخة الماضية، مؤكداً أنهم جاهزون لإسعاد جماهير بلادهم في هذه البطولة، وستنافس تونس في المجموعة الأولى التي تضمّ قطر وسورية وفلسطين.

وقال الحدادي عن طموحات المنتخب التونسي في البطولة: "حصدنا المركز الثاني في النسخة الماضية من البطولة، وخلال هذه البطولة، فإن الطموح موجود بلا شك من أجل التألق في البطولة والعودة بالكأس، نملك مجموعة جيدة، كما أننا جاهزون لإسعاد الجماهير في بلادنا والجالية التونسية في قطر".

وبشأن الجهوزية البدنية للاعبين الذين خاضوا مباريات في دوري أبطال أفريقيا نهاية الأسبوع، قال مدافع نهضة بركان المغربي: "علينا أن نحاول استعادة قوانا بأفضل طاقاتنا بعد السفر، وكذلك خوض المباريات، من الطبيعي أن نشعر بالتعب ولكن علينا أن نكون جاهزين عندما يحتاج إلينا الإطار الفني، ولا يوجد لاعب يدخر مجهوداً من أجل إسعاد جماهير بلاده".

وعن التركيبة الدفاعية التي قد يعتمدها المدرب سامي الطرابلسي، قال الحدادي إنه من الجيد أن يكون "نسور قرطاج" قادرين على التعامل مع عدد الخطط التكتيكية، ولكن في النهاية فإن المدرب هو الذي سيختار الخطة الأفضل التي تتناسب مع قدرات المنتخب وكذلك المنافسين.

وعن التنافس بين اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بوجود علي العابدي وعلي معلول ومحمد أمين بن حميدة في المنتخب الأول، قال الحدادي عن ذلك: "في المدة الأخيرة، كان الجميع حاضراً مع المنتخب، والأهم بالنسبة لي هو أن يقدم اللاعب الذي يختاره المدرب الإضافة، طبعا سأكون سعيداً لو اختارني المدرب لأكون أساسياً، ولكن المهم هو أن نحقق النتائج الإيجابية".