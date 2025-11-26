- شهدت مباراة تشلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا حالات تحكيمية مثيرة، حيث ألغى الحكم هدفين لتشلسي بعد تدخل تقنية الفار، الأول بسبب لمسة يد والثاني بسبب التسلل، بينما سُجل هدف صحيح في الدقيقة الـ27 بعد فحص التقنية. - لم تُمنح برشلونة ركلة جزاء في الدقيقة الـ13 بعد تلامس طبيعي بين اللاعبين، وقرار الحكم كان صحيحاً. - طُرد قائد برشلونة رونالد أراخو في الدقيقة الـ44 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وسُجل هدف ثالث لتشلسي في الدقيقة الـ75 بعد تأكيد تقنية الفار.

شهدت المواجهة، التي جمعت بين نادي تشلسي وضيفه برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول إلغاء هدف تشلسي في بداية اللقاء، بقوله: "لُعبت ركلة ركنية قصيرة لصالح البلوز إلى قلب منطقة الجزاء، باتجاه ويسلى فوفانا، إلا أن ليفاندوفسكي استطاع أن يلعب الكرة المرفوعة بباطن قدمه اليسرى، والكرة ارتفعت إلى الأعلى باتجاه صدر مدافع تشلسي، الذي سيطر على الكرة التي سقطت أمامه باتجاه مهاجم الفريق الكتالوني، لكن فوفانا مد يده وذراعه اليسرى، واستطاع لعب الكرة بذراعه اليسرى قبل أن تصل لمنافسه، وكانت هناك لمسة يد لم يشاهدها الحكم، ليستمر اللعب، ويعطي الكرة لزميله إنزو فيرنانديز، الذي سجل هدفاً في الدقيقة الخامسة، لكن تقنية الفار تدخلت، وأشارت لوجود لمسة يد وحركة إضافية من قِبل لاعب البلوز، والحكم ألغى الهدف، واحتسب لمسة يد، وقراره كان صحيحاً".

وحول عدم منح برشلونة ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، أضاف الشريف: "نُظِمت هجمة لصالح الفريق الكتالوني، ورُفعت الكرة من جانب منطقة الجزاء إلى عمقها، باتجاه فيرمن لوبيز، الذي كان تحت حراسة تريفوه تشالوباه، وقام مهاجم الفريق الكتالوني بمد ذراعه ويده اليسرى باتجاه منافسه، مع الميل باتجاهه، والارتكاز على القدم اليسرى، في محاولة لعب الكرة على الطائر، ليحرم منافسه من لعب الكرة بشكل مريح، وحصل تلامس بينهما في إطار التنافس على الكرة، ومِن ثمّ فشل مهاجم برشلونة في لعب الكرة على الطائر، ولا وجود لمخالفة، لأن كلا اللاعبين كان يتنافس على الكرة، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء".

وتحدث الشريف عن إلغاء هدف لصالح تشلسي في الدقيقة الـ22، بقوله: "نُفذت ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء لصالح البلوز، إلى عمق منطقة الجزاء باتجاه تريفوه تشالوباه، الموجود في موقف تسلل، لأنه تحرك إلى الكرة، وحاول لعبها بشكل واضح، ما أثر بقدرة حارس المرمى على التعامل مع الكرة أو المنافسة عليها، وفي هذه الحالة يُعتبر مدافع تشلسي متداخلاً مع منافسه، وإذا لمسها فإنه متداخل في اللعب، وتحرك إنزو فيرنانديز من موقف سليم وسجل هدفاً، لكن العبرة بأن هناك تداخلاً سبق عملية تسجيل الهدف، وقرار الحكم المساعد كان صحيحاً، وهذا ما أكدته تقنية الفار".

وأكد الشريف صحة هدف تشلسي الأول في الدقيقة الـ27، بقوله: "لُعبت ركلة ركنية بشكل قصير، وصلت إلى أليخاندرو غارناتشو، الذي مرر كرة قصيرة بينية إلى زميله مارك كوكوريلا، الذي كان بعيداً عن الرقابة، وكان يظهر في حالة تسلل، لكن كان هناك مدافع بعيد لبرشلونة موجود داخل منطقة الجزاء، يقوم بعملية تغطية بقدمه، وكان أقرب إلى خط مرماه، من لاعب البلوز، وحاول الهروب في محاولة لكشف التسلل، لكنه تأخر في اتخاذ القرار، والإسباني كان في موقف صحيح، والحكم المساعد احتفظ بقراره، ومِن ثمّ أشار لوجود حالة تسلل، لكن حكام تقنية الفار، بعد تسجيل الهدف بقدم كوندي خطأ في مرماه، فحصوا الحالة، وتبين أن كوكوريلا كان في موقف صحيح لا تسلل، ومِن ثمّ الهدف كان صحيحاً".

وعن طرد قائد برشلونة الإسباني في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، قال الشريف: "كرة مشتركة بين رونالد أراخو ومارك كوكوريلا، الذي حرك الكرة بقدمه اليسرى، حتى يبعدها عن منافسه، الذي قام بعملية زحلقة حتى يصل إليها، لكنه فشل بذلك متابعاً حركة اندفاعه وانزلاقه، مستخدماً ركبته وفخذه اليسرى في عملية إعاقة واضحة للإسباني، الذي سقط، واتسمت هذه العرقلة بالتهور، لعدم وضع سلامة المنافس بالاعتبار، وقام أراخو باستخدام ساقه وركبته غير المشاركة بعملية المنافسة، وكان واجباً على الحكم احتساب المخالفة، وإشهار البطاقة الصفراء، التي كانت الثانية، ما أدى إلى طرد مدافع الفريق الكتالوني، والقرار كان صحيحاً".

وختم الشريف حديثه عن هدف تشلسي الثالث، بقوله: "نُظمت هجمة لصالح البلوز في الدقيقة الـ75، ووصلت الكرة إلى إنزو فيرنانديز، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، بسبب وجود تغطية من أليخاندرو بالدي، ولاعب تشلسي تقدم سابقاً جميع اللاعبين، ومرر الكرة إلى زميله ليام ديلاب، الموجود خلف المدافعين، لكن لحظة تمرير الكرة إليه كانت الكرة أقرب إلى خط مرمى برشلونة منه، لأنه كان خلفها، ومِن ثمّ لا وجود لحالة تسلل، واستمر اللعب وسجل الهدف الثالث، والحكم المساعد أشار لوجود حالة تسلل، لكن تقنية الفار تدخلت، وأشارت إلى أن قرار الحكم المساعد لم يكن صحيحاً، والهدف سليم في كلتا الحالتين، وأكد الحكم الرئيس صحة هدف الفريق الإنكليزي، وكان قراره سليماً".