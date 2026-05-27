"الحاسوب العملاق" يرشّح سان جيرمان للقب أبطال أوروبا

- تحوّل نادي باريس سان جيرمان إلى المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا بنسبة 56.21% وفق توقعات "أوبتا"، متفوقًا على أرسنال الذي تراجعت فرصه إلى 43.79% بعد أن كان المرشح الأوفر حظًا سابقًا. - يعتمد "أوبتا" على محاكاة المباريات آلاف المرات باستخدام الإحصاءات الفنية، مما أدى إلى تعديل التوقعات لصالح باريس سان جيرمان رغم القلق بشأن جاهزية لاعبيه ديمبيلي وحكيمي. - يواجه أرسنال مشاكل دفاعية بغياب بن وايت وتيمبر، وتأثرت حظوظه بالأجواء الاحتفالية بعد فوزه بالدوري الإنجليزي، مما قد يؤثر على تركيزه قبل النهائي الأوروبي.

تحوّل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المرشح الأبرز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أيام قليلة من مواجهته المرتقبة أمام نظيره أرسنال الإنكليزي، وذلك وفق أحدث توقعات شركة "أوبتا" المتخصصة بالإحصاءات وتحليل المباريات.

وأظهرت بيانات حاسوب "أوبتا" أن النادي الفرنسي يملك فرصة تبلغ 56.21% لحصد اللقب القاري، مقابل 43.79% لأرسنال، بعدما كانت الترشيحات السابقة تصب في مصلحة الفريق اللندني خلال الأسابيع الماضية. وكان أرسنال يتصدر نسب التوقعات منذ نهاية المرحلة الرئيسية للمسابقة، إذ منحته "أوبتا" قبل أكثر من أسبوعين فرصة تجاوزت 55% للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، قبل أن تنقلب المؤشرات تدريجياً لمصلحة باريس سان جيرمان مع اقتراب موعد النهائي.

ويعتمد "الحاسوب العملاق" التابع لـ"أوبتا" على محاكاة المباريات آلاف المرات استناداً إلى الأرقام والإحصاءات الفنية الخاصة بكل فريق، وهو ما دفعه إلى تعديل توقعاته الأخيرة لمصلحة بطل فرنسا. وجاء هذا التحول رغم القلق داخل باريس سان جيرمان بشأن الحالة البدنية لبعض لاعبيه، وفي مقدمتهم الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي، اللذان تحوم الشكوك حول جاهزيتهما الكاملة لخوض النهائي.

في المقابل، يواجه أرسنال بدوره بعض المشاكل الدفاعية، بعد تأكد غياب بن وايت، إلى جانب استمرار الغموض حول إمكانية مشاركة الهولندي يورين تيمبر. كذلك ربطت تقارير عدة تراجع حظوظ النادي الإنكليزي بالأجواء الاحتفالية التي عاشها اللاعبون عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وهو ما اعتبرته بعض التحليلات عاملاً قد يؤثر بتركيز الفريق قبل النهائي الأوروبي المرتقب.

وكان أرسنال قد فشل في عام 2006 في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حين خسر أمام نظيره برشلونة الإسباني، ليبلغ اللقاء الختامي بعد 20 عاماً، في الوقت الذي يتطلع فيه النادي الباريسي تحت قيادة المدير الفني الإسباني، لويس إنريكي، إلى المرة الثانية في تاريخه بعد التتويج العام الماضي.