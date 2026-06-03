- توقعت شركة أوبتا فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 بنسبة 16.1%، مستفيدة من استقرار فني وجيل شاب متألق، متقدمة على فرنسا وإنكلترا والأرجنتين. - وضعت التوقعات منتخبات البرتغال والبرازيل وألمانيا ضمن المنافسة بنسب تراوحت بين 5% و7%، مع إمكانية قلب الموازين في الأدوار الإقصائية. - رغم استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للبطولة، فإن فرصها في التتويج محدودة، بينما تظل المنتخبات الأوروبية وأميركا الجنوبية في صدارة الترشيحات.

كشف الحاسوب العملاق لشركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات والتحليل الرياضي، توقعاته لبطل كأس العالم 2026، قبل أيام من انطلاق البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة تاريخية تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

وبحسب محاكاة أُجريت 10 آلاف مرة، تصدّر المنتخب الإسباني قائمة المرشحين للتتويج باللقب، بعدما فاز بالبطولة في 16.1% من السيناريوهات، ليكون الفريق الأكثر حظاً وفق الحسابات الرقمية، ومتقدماً على فرنسا وإنكلترا والأرجنتين. وأظهرت توقعات "أوبتا"، أن إسبانيا هي المنتخب الوحيد الذي تجاوزت نسبة وصوله إلى ربع النهائي حاجز 50%، مستفيدة من استقرار فني، وجيل شاب متألق، بعد تتويجها بلقب يورو 2024، إلى جانب عودة عناصر مؤثرة مثل رودري، وتألق النجم الشاب لامين يامال رغم الشكوك حول جاهزيته البدنية في بداية البطولة.

وحلّ المنتخب الفرنسي ثانياً بنسبة 13%، رغم وقوعه في مجموعة قوية، يليه منتخب إنكلترا بنسبة 11.2%، ثم الأرجنتين حاملة اللقب بنسبة 10.4%، في ما اعتبرته "أوبتا" رباعياً مرشحاً للذهاب بعيداً في البطولة. ويعتمد "راقصو التانغو" مجدداً على خبرة ليونيل ميسي، الساعي لقيادة منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي نادر بالاحتفاظ باللقب.

كما وضعت التوقعات منتخبات البرتغال والبرازيل وألمانيا ضمن دائرة المنافسة، بنسب تراوحت بين 5% و7%، مع الإشارة إلى أن أي منها قد يستفيد من الزخم والتدرج في الأدوار الإقصائية لقلب الموازين. ويسعى كريستيانو رونالدو لقيادة البرتغال إلى لقبه الأول في كأس العالم فيما تحاول البرازيل إنهاء صيام دام منذ 2002، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وفي فئة "الحصان الأسود"، رشّح الحاسوب منتخبات هولندا والنرويج وبلجيكا وكولومبيا والمغرب لتحقيق مفاجآت محتملة، خاصة "أسود الأطلس"، الذي خطف الأضواء في مونديال قطر 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، ويُعد الأعلى تصنيفاً بين المنتخبات الأفريقية.

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أما على صعيد الدول المستضيفة، فقد أظهرت التوقعات أن فرص الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في التتويج محدودة، رغم امتلاكها حظوظاً جيدة لتجاوز دور المجموعات، مع أفضلية نسبية للمنتخب الأميركي. وخلص تقرير "أوبتا" إلى أن مونديال 2026 قد يكون من أكثر النسخ تعقيداً على مستوى التوقعات، نظراً لتوسّع البطولة وارتفاع عدد المباريات، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة، رغم بقاء المنتخبات الأوروبية وأميركا الجنوبية في صدارة الترشيحات.