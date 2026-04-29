- حارس مرمى ريال سرقسطة، إستيبان أندرادا، أصبح محط الأنظار بعد لكمه مدافع هويسكا، مما يعكس صعوبات طفولته في الأرجنتين، حيث فقد والده وشقيقه وعمل في سن مبكرة لدعم عائلته. - تعرض أندرادا لاختطاف مروع في 2014 أثناء لعبه لنادي لانوس الأرجنتيني، حيث دفعت عائلته فدية لإطلاق سراحه، مما أثر على حالته النفسية بشكل كبير. - لا يزال أندرادا يعاني من آثار نفسية، مما يدفع إدارة ناديه للتفكير في جلسات علاج نفسي لمساعدته على تجاوز أزماته.

أصبح حارس مرمى نادي ريال سرقسطة إستيبان أندرادا (35 عاماً)، محطّ أنظار العالم بسبب خروجه عن النص وتوجيه لكمة إلى مدافع فريق هويسكا خورخي بوليدو في المواجهة التي جمعت بينهما، الأحد الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وتبرز اللقطة الصادمة، التي جابت وسائل الإعلام العالمية، حقيقة صعبة عاشها حارس المرمى إستيبان أندرادا في طفولته، فقد ولد في بلدة سان مارتين الأرجنتينية في عائلة كبيرة نسبياً، فلديه ستة أشقاء عانوا من حرمان والدهم، الذي توفي في حادث سير قاتل، لكن المشكلة الكبرى عندما فقد حامي عرين نادي ريال سرقسطة شقيقه، الذي توفي بشكل مفاجئ، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء.

ولم يجد إستيبان أندرادا سوى العمل في سنّ مبكرة، حيث بدأ يساعد والدته في جني محاصيل العنب حتى يحصل على الأموال، لكنه استطاع السعي وراء شغفه بأن يصبح لاعباً محترفاً بكرة القدم، إلا أن كل شيء تحطم في عام 2014 عندما كان يلعب في نادي لانوس الأرجنتيني، وتعرض لعملية اختطاف مروعة هزّت البلاد حينها.

وتولى صهره المفاوضات حتى يتم العمل على إطلاق سراح إستيبان أندرادا من يد العصابة، التي عملت على اختطافه وطالبت بفدية مالية تقدر بنحو 100 ألف يورو، لكن حارس المرمى لم يكن لديه سوى 20 ألف يورو فقط حينها في حسابه البنكي، ما جعله يدفع كل ما يملكه، ليدخل بعد حادثة اختطافه بحالة نفسية سيئة، جعلته يلجأ إلى الأطباء النفسيين.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إستيبان أندرادا لم يستطع حتى الآن الخروج من الأزمة النفسية التي يعاني منها، وهذا سبب تصرفاته التي تتسم دائماً بالعنف نحو منافسيه، الأمر الذي يجعل إدارة نادي ريال سرقسطة مُطالبة بضرورة جعل الأرجنتيني يخضع لجلسات علاج نفسي، وبخاصة أن الحادثة الصعبة التي عاشها مر عليها أكثر من 12 عاماً.

عقوبة تاريخية للحارس

ولاحقاً، أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، قراراً قاسياً بحق حارس ريال سرقسطة، إستيبان أندرادا، بعد واقعة الاعتداء الشهيرة خلال مواجهة الديربي أمام هويسكا. وقررت اللجنة إيقاف الحارس لمدة 13 مباراة كاملة، في واحدة من أقسى العقوبات في السنوات الأخيرة، وذلك عقب اعتدائه بلكمة مباشرة على المدافع خورخي بوليدو في اللحظات الأخيرة من المباراة، لتعلن العقوبة بشكل رسمي نهاية موسم الحارس.