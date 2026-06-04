الحاج موسى يرسم لوحة انتصار الجزائر على هولندا وزيدان يخطف الأضواء

- قاد أنيس الحاج موسى منتخب الجزائر للفوز على هولندا بهدفه الأول مع "الخضر"، مما عزز فرصه في اللعب أساسياً في كأس العالم، وأظهر مهاراته في تسجيل الأهداف، ليمنح الجزائر دفعة هجومية بعد سيطرة هولندية واضحة. - تألق الحارس لوكا زيدان أمام الهجوم الهولندي، مؤكداً جاهزيته لكأس العالم بعد تعافيه من الإصابة، وأثبت أنه الحارس الأول للمنتخب، مما أكسبه إشادة واسعة. - يواجه منتخب الجزائر تحدياً في كأس العالم ضمن مجموعة تضم الأرجنتين والأردن والنمسا، مع أداء غير مقنع في المباراة الودية الأخيرة.

قاد لاعب نادي فينورد الهولندي، أنيس الحاج موسى (24 عاماً)، منتخب الجزائر إلى الانتصار ودياً على مُضيفه منتخب هولندا بنتيجة (1ـ0)، مساء الأربعاء في لقاء ودي في مدينة روتردام. ونجح الحاج موسى في تسجيل أول هدف له مع "الخضر" في معقل فريقه الهولندي بعدما شارك بديلاً في الشوط الثاني، ليهدي اللاعب المتألق هذا الموسم في منافسات الدوري الهولندي، الجزائر انتصاراً ودياً مهماً قبل أيام من بداية المشاركة في كأس العالم.

وبفضل هدفه المميز رفع الحاج موسى فرصه في المنافسة على اللعب أساسياً في كأس العالم، كاشفاً مهاراته العالية في هز شباك المنافسين، كما أن دخوله منح المنتحب الجزائري دفعاً هجومياً بعد سيطرة هولندية واضحة على معظم فترات اللعب، ليُواصل المنتخب الجزائري نتائجه الإيجابية في المباريات الودية بعد انتصار على غواتيمالا (7ـ0) وتعادل مع أوروغواي (0ـ0) في التوقف الدولي الأخير. كما يؤكد الهدف الإمكانات الكبيرة التي يضمها منتخب "الخضر" بوجود رياض محرز وإبراهيم مازة وكذلك فارس شايبي وأمين غويري.

ولم يقدم منتخب الجزائر مردوداً جيداً في معظم فترات المباراة، حيث كان منافسه قريباً من التهديف في عديد المناسبات، ولكن الحظ كان إلى جانب رفاق رياض محرز إذ صدّ القائم كرتين. كما فرض الحارس لوكا زيدان نفسه نجماً في المباراة، بتألقه أمام الهجوم الهولندي، وبالتالي أثبت أنه مستعد لخوض كأس العالم بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريق غرناطة الإسباني وكانت قد هددت مشاركته في الحدث العالمي، حيث شارك في المباراة وهو يرتدي قناعاً واقياً.

وحسم زيدان نهائياً المنافسة على اللعب أساسياً، حيث أثبت أنه الحارس الأول لـ"الخضر" مؤكداً أنه يستحق ثقة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش الذي يعتمد عليه في المباريات الأخيرة، منذ المشاركة في كأس أمم أفريقيا في المغرب. كما أن مشاركة زيدان في كامل فترات اللعب، تؤكد أنه بات مستعداً بشكل كامل لرفع التحدي مع منتخب بلاده، ليحصد إشادة واسعة بعد عرضه القوي الذي جعله نجم المباراة الأول.

كرة عربية منتخب الجزائر يُراهن على هجوم متوهج في كأس العالم

وتنتظر منتخب الجزائر مشاركة صعبة في كأس العالم، بما أنه سينافس في المجموعة العاشرة التي تضمّ حامل اللقب، منتخب الأرجنتين ومنتخب الأردن إضافة إلى منتخب النمسا. وقد اختار المدرب بيتكوفيتش منح الفرصة إلى معظم اللاعبين الذين اختارهم للمشاركة في البطولة، ولكن الأداء بشكل عام لم يكن مقنعاً خاصة من الناحية الدفاعية في الشوط الأول والهجومية في الشوط الثاني، بما أن الفرص الخطيرة للخضر كانت قليلة.