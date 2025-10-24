الحاج موسى يتابع رحلة الإبداع من بوابة أوروبا وبصمة جديدة لإغمان

- تألق اللاعبون العرب في المسابقات الأوروبية، حيث قاد الجزائري أنيس الحاج موسى فريقه فاينورد لفوز مثير على باناثينايكوس بتسجيله هدفاً رائعاً، ليصل إلى هدفه السادس هذا الموسم. - المغربي حمزة إغمان أبدع مع ليل الفرنسي بتسجيله هدفين في مباراة مثيرة ضد باوك، مما رفع رصيده إلى ستة أهداف منذ انضمامه للفريق. - الموريتاني أبوبكاري كويتا تألق مع أيك أثينا بتسجيله هدفين في شباك أبردين، مؤكداً تطوره الكبير في الملاعب الأوروبية.

واصل اللاعبون العرب ترك بصمتهم في الملاعب الأوروبية، وكانت مباريات مساء الخميس، في مرحلة الدوري لمسابقتي الدوري الأوروبي "اليوروباليغ" ودوري المؤتمر الأوروبي، شاهدة على لمسات وأهداف الجزائري أنيس الحاج موسى (23 عاماً)، والمغربي حمزة إغمان (22 عاماً)، والموريتاني أبوبكاري كويتا (27 عاماً)، الذين قدّموا عروضاً باهرة أكدت المكانة المتصاعدة للاعب العربي في كبرى البطولات القارية.

وقاد النجم الجزائري أنيس الحاج موسى (23 عاماً) فريقه فاينورد روتردام الهولندي إلى ريمونتادا مثيرة على حساب باناثينايكوس اليوناني، محققاً الفوز الأول في المسابقة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة اليوروباليغ، وسجل الحاج موسى الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ55 بعد عمل فردي رائع، راوغ خلاله مدافع الفريق الزائر ثم سدد كرة لا تُرد، ليوقع على هدفه السادس في 13 مباراة خاضها مع فاينورد هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن.

من جانبه، واصل المغربي حمزة إغمان (22 عاماً) تألقه اللافت مع ليل الفرنسي منذ انتقاله إليه في الميركاتو الصيفي المنصرم قادماً من فريق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، بعدما سجل هدفين رائعين في اللقاء الذي خسره فريقه أمام باوك سالونيكا اليوناني بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتمكن "أسد الأطلس" من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بضربة رأسية في الدقيقة الـ68، قبل أن يضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصياً بعد عشر دقائق بتسديدة مذهلة بقدمه اليسرى، رافعاً رصيده إلى ستة أهداف مع ليل في مختلف المسابقات.

أما في مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، فقد كان التألق العربي حاضراً هذه المرة بفضل المهاجم الموريتاني أبوبكاري كويتا (27 عاماً) مع نادي أيك أثينا اليوناني، وذلك بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني في شباك أبردين الاسكتلندي خلال الفوز الساحق (6-0)، ورفع كويتا رصيده إلى أربعة أهداف في مختلف البطولات مانحاً فريقه الانتصار الأوروبي الأول، ومؤكداً تطوره الكبير وتألقه المتصاعد في الملاعب الأوروبية.