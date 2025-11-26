الجيش الملكي وأزمة قبل مواجهة الأهلي ومطالبة بعودة عموتة

- يواجه نادي الجيش الملكي المغربي أزمة حادة قبل مباراته ضد الأهلي المصري، حيث يتعرض المدرب ألكسندر سانتوس لضغوط شديدة بعد الخسارة أمام يونغ أفريكانز وتراجع أداء الفريق. - طالبت جمعية أنصار الجيش الملكي بإقالة سانتوس، مشيرة إلى فشله في استغلال إمكانيات اللاعبين ذوي الخبرة، واقترحت تعيين الحسين عموتة بديلاً له. - إدارة النادي تواجه خيارين: إما منح سانتوس فرصة أخيرة في المباراة القادمة أو الاستجابة لمطالب الجماهير بإجراء تغييرات جذرية.

يعيش نادي الجيش الملكي المغربي على صفيح ساخن قبل 48 ساعة فقط من مواجهته نادي الأهلي المصري، الجمعة القادم، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعدما انفجرت أزمة في محيط النادي العسكري أعادت النقاش حول مصير المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس (48 عاماً).

وبات من شبه المؤكد أن تحسم مواجهة الأهلي المصري مصير مدرب الجيش الملكي، ألكسندر سانتوس، الذي أصبح تحت ضغط رهيب منذ الخسارة أمام نادي يونغ أفريكانز التنزاني، يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى تراجع أداء النادي العسكري في عدة مباريات.

وفي الإطار، وجهت جمعية أنصار الجيش الملكي رسالة رسمية إلى إدارة الفريق العسكري تدعو فيها إلى ضرورة إقالة ألكسندر سانتوس من مهامه مدرباً أول بحجة فشله في تقديم الإضافة المرجوة، رغم امتلاك النادي لاعبين من ذوي الخبرة والتجربة، بإمكانهم المنافسة على جميع الألقاب، محلية وقارية.

وذكرت الجمعية في بيان رسمي، الثلاثاء، أن استمرار سانتوس على رأس العارضة الفنية لنادي الجيش الملكي يعد مغامرة غير محسوبة العواقب، في ظل الاستحقاقات المهمة القادمة، وتراجع أداء عدد من الأسماء، التي من المفترض أن تقدم الإضافة المنتظرة منها، بعدما كلفت إدارة النادي مبالغ باهظة من أجل التعاقد معها في مرحلة الانتقالات الصيفية.

واقترحت جمعية الأنصار اسم المدرب الحسين عموتة (56 عاماً) خياراً أول لقيادة كتيبة القائد محمد ربيع حريمات (31 عاماً)، نظراً لتجربته الواسعة في المسابقات الأفريقية، وخبرته في التعامل مع ضغط المباريات الكبيرة، إضافة إلى سابقة نجاحه مع الفريق العسكري حين قاده قبل سنتين للفوز بلقب الدوري المحلي.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الثلاثاء، فإن إدارة نادي الجيش الملكي وجدت نفسها أمام خيارين جراء ضغط الجماهير، إما منح المدرب ألكسندر سانتوس فرصة أخيرة في المباراة القادمة ضد الأهلي المصري، أو التجاوب مع مطلب الأنصار وإحداث هزة داخلية قد تغير ملامح المرحلة المقبلة. لكن قبل اتخاذ القرار، يبقى التركيز على مواجهة الأهلي هو التحدي الأكبر بالنسبة إلى مكونات النادي العسكري حالياً.