الجيش المغربي يطرق باب اللقب الأفريقي وموعد مرتقب مع صن داونز

19 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 00:51 (توقيت القدس)
التنافس كان قوياً بين الجيش وبركان في نصف النهائي، 18 إبريل 2026 (الجيش الملكي/فيسبوك)
- تأهل فريق الجيش المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته أمام نهضة بركان (0-1) بفضل فوزه ذهاباً (2-0)، ليواجه صن داونز الجنوب أفريقي الذي تأهل على حساب الترجي التونسي.
- شهدت المواجهة المغربية تنافساً قوياً، حيث حاول نهضة بركان تعديل النتيجة بعد تسجيله هدفاً من ركلة جزاء، لكن الجيش حافظ على تماسكه الدفاعي.
- يسعى الجيش لتحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد تتويجه عام 1985، ويمثل آمال الكرة العربية في الحفاظ على اللقب.

تأهل فريق الجيش المغربي، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مساء السبت. ورغم خسارته إياباً في المواجهة المغربية الخالصة أمام نهضة بركان بنتيجة (0ـ1)، فإن انتصاره ذهاباً (2ـ0)، ضمن له التأهل إلى اللقاء الختامي. وسيواجه الجيش في المباراة النهائية، فريق صن داونز الجنوب أفريقي، المتأهل بدوره على حساب الترجي التونسي، إثر الانتصار عليه ذهاباً وإياباً بالنتيجة نفسها (1ـ0).

وشهدت المواجهة المغربية، تنافساً قوياً واندفاعاً شديداً منذ الدقائق الأولى. فقد حاول لاعبو فريق المدرب التونسي معين الشعباني، تسجيل هدف في الشوط الأول، يبقي أملهم قائماً في قلب الطاولة، ولكن سيطرتهم واجهها فريق الجيش الملكي، بتماسك دفاعي قوي، حيث كان واضحاً أن مدربه البرتغالي، ألكسندر سانتوس، أحسن اختيار الخطة.

وخلال الفترة الثانية، اشتد التنافس أكثر، بعد أن سجل نهضة بركان هدفاً من ركلة جزاء بتوقيع ياسين البحيري. واشتعل التنافس أكثر لا سيما وأن بركان توفرت له فرص إضافة الهدف الثاني وتعديل النتيجة لكنه أضاعها. كما أن فريق الجيش كان قريباً من خطف هدف التعادل، ليتواصل الحماس إلى الدقائق الأخيرة، مع قيام كل مدرب بتعديلات متواصلة بحثاً عن إنجاح الخطة. ونجح فريق الجيش في تفادي ضغط منافسه، ليحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وسيخوض الفريق المغربي، النهائي الثاني في رصيده بعد الأول في عام 1985، والذي شهد تتويجه باللقب الوحيد في المسابقة. وسيلعب ذهاب النهائي في 15 مايو/ أيار المقبل في جنوب أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب في المغرب في الـ24 من الشهر ذاته. ويحمل الجيش أيضاً آمال الكرة العربية، في الإبقاء على اللقب وخلافة فريق بيرامدز المصري، الذي توّج به في العام الماضي على حساب صن داونز نفسه. وقد فازت الأندية العربية بدوري أبطال أفريقيا، في آخر تسع نسخ توالياً من المسابقة.

