الجيش المغربي يتعادل مع الأهلي ويلحق به في ربع نهائي أبطال أفريقيا

لحق نادي الجيش الملكي المغربي (وصيفاً) بالنادي الأهلي المصري في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تعادلهما من دون أهداف، اليوم الأحد، مع نهاية الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات على استاد القاهرة الدولي، ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، فيما رفع الجيش الملكي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني.

وشهدت المباراة حالات شغب من جانب جماهير الناديين، بدأها جماهير الجيش الملكي بالاعتراض على قرارات الحكم البنيني لويس دغيندو، ومحاولة نزول الميدان من أحد المدرجات الخلفية، وتم فرض سيطرة كاملة على الموقف، ثم حدثت مناوشات بين جماهير الناديين، وذلك في الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، كان الموعد مع واقعة أبطالها جماهير النادي الأهلي التي قامت بإلقاء زجاجات المياة على لاعبي الجيش الملكي خلال سير أحداث اللقاء، وهو ما أدّى إلى توقف اللعب إلى حين السيطرة على غضب الجماهير الأهلاوية، فيما سقط أحد لاعبي الجيش الملكي متأثراً بزجاجة في الرأس، كما توقفت المباراة لاحتكاكات عنيفة بين لاعبي الفريقين داخل الملعب وسط تدخل، أكثر من مرة، للجهازين الفنيين في الناديين للسيطرة على الأجواء، وهو ما يضع الناديين تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأفريقي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من دون خطورة في شوطها الأول، وهدد الأهلي مرمى الجيش الملكي بعدة محاولات عبر تسديدة لمحمد علي بن رمضان تصدى لها الحارس رضا التكناوتي، وتسديدة خارج المرمى لكل من طاهر محمد وياسين مرعي، بخلاف محاولة أخيرة من بن رمضان، فيما لم يكن هناك تهديد هجومي للاعبي الجيش الملكي، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي الضغط ولاحت فرصتان في أول 15 دقيقة عبر أشرف بن شرقي ومروان عثمان من دون تسجيل، وشارك إمام عاشور بعد غياب بدلاً من مروان عطية لتنشيط الوسط الهجومي، ثم شارك كامويش وحسين الشحات لتنشيط الهجوم، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً التعادل السلبي.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، تلقى نادي شبيبة القبائل الجزائري خسارة كبيرة أمام يانغ أفريكانز التنزاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأخير، ورفع الفريق التنزاني رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد شبيبة القبائل عند ثلاث نقاط، وأنهى دور المجموعات من دون أي انتصارات، وهو ثاني فريق جزائري يودع البطولة من الدور نفسه، بعدما سبقه في الخروج نادي مولودية الجزائر، وافتتح يانغ أفريكانز التسجيل في الدقيقة الـ36 عبر ديبو، ثم أضاف اللاعب نفسه هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ61، وعزز شادراك بوكا التفوق بهدف ثالث في الدقيقة الـ64.