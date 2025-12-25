الجولة الأولى في كأس أمم أفريقيا: انطلاقة عربية تغسل أحزان نسخة 2023

- المنتخبات العربية بدأت بقوة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث حققت أربعة انتصارات في الجولة الأولى، مع تألق المغرب ومصر وتونس والجزائر، بينما خسر السودان وجزر القمر. - المغرب ومصر وتونس والجزائر مرشحون بارزون للقب، بفضل الأداء القوي وتسجيل عشرة أهداف في أربع مباريات، مع تألق رياض محرز وإلياس عاشوري بتسجيل ثنائيات. - مقارنة بكان 2023، حيث كانت النتائج مخيبة للآمال، أظهرت المنتخبات العربية تحسنًا ملحوظًا في الأداء والنتائج، مما يعزز آمال الجماهير في المنافسة على اللقب.

دشّنت المنتخبات العربية بداية جيدة في سباق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالمغرب (كان 2025)، بعد مباريات الجولة الأولى من عمر دور المجموعات، مقارنة بآخر مشاركة عربية في "كان 2023" التي استضافتها ساحل العاج، من خلال حصد أربعة انتصارات، فيما خسر منتخبان (السودان وجزر القمر) بأقدام عربية.

ونجح منتخب المغرب في افتتاح مشواره بالفوز على جزر القمر في أول مواجهة عربية خالصة بهدفين دون رد، من توقيع إبراهيم دياز وأيوب الكعبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما حقق منتخب مصر الفوز العربي الثاني على حساب زيمبابوي بهدفين لهدف من توقيع نجميه عمر مرموش ومحمد صلاح (على الترتيب)، ضمن منافسات المجموعة الثانية. وحقق منتخب تونس بداية قوية في المجموعة الثالثة بالفوز على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف من توقيع إلياس عاشوري (هدفان)، وإلياس السخيري. وأسدل الستار على نتائج منتخبات الشمال الأفريقي بفوز رابع من نصيب منتخب الجزائر على السودان، ضمن المجموعة الخامسة، في ثاني قمة عربية خلال الجولة الأولى، بثلاثة أهداف دون رد، في بداية مميزة لمنتخب "محاربي الصحراء"، سجلها رياض محرز (هدفان)، وإبراهيم مازة.

وتعد منتخبات المغرب ومصر والجزائر وتونس أبرز المرشحين حالياً للمنافسة على حصد لقب بطل "كان 2025"، وتعوّل عليها الجماهير العربية في الذهاب بعيداً بالسباق، بعدما سجلت عشرة أهداف في أربع مباريات، بمعدل تهديفي يصل إلى 2.2 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل مرتفع مع أفضلية لكل من الجزائر وتونس (سجل كل منهما ثلاثة أهداف)، كما نجح ثنائي عربي في تسجيل ثنائية في أول جولة، وهما رياض محرز لصالح الجزائر وإلياس عاشوري لصالح تونس.

وشهدت نسخة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 في ساحل العاج جولة عربية مخيبة للآمال، وساهمت في ما بعد في خروج المنتخبات العربية مبكراً، والابتعاد عن المنافسة على حصد لقب "كان"، إذ خسر منتخب تونس أمام ناميبيا بهدف دون رد في أول جولة، وهي خسارة تسببت في أزمة كبرى لمنتخب "نسور قرطاج"، وترسخت وقتها عقدة المنتخب التونسي مع الجولة الافتتاحية، فيما تعادل منتخب الجزائر مع أنغولا بهدف لكل منهما، وساهمت في ما بعد بخروج الجزائر من الدور الأول، وبرحيل المدير الفني الجزائري جمال بلماضي من منصبه، كما تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، وكانت البداية المهتزة بداية النهاية في رحلة مدرب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا مع "الفراعنة"، ورحيله عقب البطولة مباشرة.

وفيما خسر منتخب موريتانيا أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد في الجولة الأولى أيضاً في ساحل العاج عام 2023 وواصل نتائجه الضعيفة في ضربة البداية في مشاركاته بـ"كان"، نجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز العربي الوحيد في تلك الجولة على حساب تنزانيا بثلاثة أهداف نظيفة.