"الجوكر" يدخل حسابات الطرابلسي في مباراة تونس ونيجيريا

- يستعد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، لإجراء تعديلات على التشكيلة قبل مواجهة نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025، مع تأكيد مشاركة محمد علي بن رمضان كلاعب أساسي بعد أدائه المميز ضد أوغندا. - أُعجب الطرابلسي بأداء بن رمضان في مركز الجناح الأيسر، حيث ساهم في الهجوم والدفاع، مما يعزز فرصه في التشكيلة الأساسية، سواء في خطة (4-3-3) أو (3-5-2). - من المتوقع أن يحل بن رمضان مكان إلياس سعد، الذي قدم أداءً متوسطاً، مع دعم معنوي من زملائه في المنتخب.

يستعد المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي (57 عاماً) للقيام ببعض التعديلات على تشكيلة "نسور قرطاج"، قبل المواجهة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، أمام نيجيريا، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، أمس الخميس، فإنّ اللاعب الوحيد الضامن حضوره حتى الآن في التشكيلة الأساسية هو لاعب الأهلي المصري محمد علي بن رمضان الذي أصبح مرشحاً بقوة للظهور في المباراة منذ البداية، بعدما كسب نقاطاً بفضل دخوله المميز كبديل في اللقاء الافتتاحي.

وكشف مصدر مقرّب من الجهاز الفني أن الطرابلسي أُعجب بالدور الذي قدمه بن رمضان ضد أوغندا، عندما أقحمه في مركز جديد، وهو الجناح الأيسر، خلفاً لإلياس سعد، لينجح في تحقيق المطلوب منه، إذ ساند الهجوم بقوة، وهو ما ظهر عند مساهمته في الهدف الثالث، كما ساعد بن رمضان في التغطية الدفاعية للجناح الأيسر علي العابدي، وهي أدوار تكتيكية يثمّنها الطرابلسي.

ويصنّف الجهاز الفني بن رمضان لاعباً "جوكر"، نظراً لأنه يتقن اللعب في أكثر من مركز، سواءً في خطته الأصلية بوسط الملعب أو على الجناحين الأيمن والأيسر، وهو ما أثبته في مباريات عديدة سابقة، وسيكون من دون شك في تشكيلة منتخب بلاده ضد نيجيريا، سواءً في خطة (4-3-3) أو في تكتيك (3-5-2).

وعلى الأرجح سيحلّ بن رمضان مكان إلياس سعد، الذي اكتفى بأداء متوسط خلال مواجهة أوغندا، ليحظى بدعم كبير من رفاقه في مقر إقامة "نسور قرطاج"، بعد نهاية المباراة، وخصوصاً من الثلاثي: حنبعل المجبري ونعيم السليتي وإلياس العاشوري، بهدف الرفع من معنوياته، وهو الذي يشارك للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا، وفقاً للمعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد".