الجوائز المالية لكأس العرب وصلت لرقم قياسي: 36.5 مليون دولار

تترقب الجماهير الرياضية انطلاق منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 في قطر، يوم الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول، والتي تستمر حتى 18 من الشهر نفسه، من أجل مشاهدة المواجهات بين المنتخبات المتنافسة على حصد اللقب، الذي حققه "محاربو الصحراء" في النسخة الماضية.

وتشهد بطولة كأس العرب 2025، التي ستقام في قطر للمرة الثانية على التوالي، خمس حقائق مثيرة، أولها قيام اللجنة المنظمة للمسابقة برفع الجوائز المالية، التي وصلت إلى رقم قياسي، وهو 36.5 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 25 مليون دولار في النسخة الماضية، ما يعزز مكانة هذه المسابقة في مصاف البطولات الكبرى في العالم، خاصة أن هذا الحدث الرياضي سيشارك فيه 16 منتخباً من أجل المنافسة على اللقب.

أما الحقيقة الثانية، فهي دخول استاد لوسيل، الذي شهد نهائي مونديال 2022، على الخط، بعدما انضم رسمياً إلى الملاعب، التي ستستضيف مواجهات بطولة كأس العرب 2025، ليصل عددها إلى ستة ملاعب، وهي استادات: البيت، أحمد بن علي، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، 974، بالإضافة إلى استاد لوسيل، الذي يُعد تحفة معمارية رائعة، خطفت أنظار الجماهير ووسائل الإعلام العالمية.

ومن جهته، يدرك منتخب الجزائر، حامل لقب النسخة الماضية، أنه أمام مهمة صعبة للغاية، وهي الحفاظ على الإنجاز الذي حصل في بطولة كأس العرب 2021، بالإضافة إلى فكه الارتباط مع منتخبات: مصر وتونس والمغرب، التي حصدت اللقب في مناسبة وحيدة، وأن يتعادل مع السعودية (فازت مرتين عامي 1998 و2002)، فيما يبقى العراق صاحب الرقم القياسي (أربع مرات).

كما تظهر حقيقة رابعة، وهي أن بطولة كأس العرب 2025، ستكون نسخة مخالفة عما حدث في عام 2021، عندما أقيمت البطولة في ظروف صعبة للغاية، نتيجة جائحة كوفيد-19، التي فرضت على قطر القيام بإجراءات صارمة، حتى تضمن السلامة الصحية للجميع، لكن هذه المرة سيكون الجميع على موعد مع أجواء تشبه إلى حد بعيد ما حصل أيام مونديال 2022، الذي حصد إعجاب العالم أجمع.

ونختم مع الحقيقة الخامسة والأخيرة، وهي أن بطولة كأس العرب 2025 تستعد لكسر الأرقام القياسية على مستوى الحضور الجماهيري، بعدما سجلت الأرقام، التي نشرها "فيفا" حول نسخة 2021، بيع 631742 تذكرة، رغم التشديد الذي حصل حينها، بسبب جائحة كورونا، وهذه الأرقام ستكون من الماضي، لأن الجميع ينتظر نسخة استثنائية هذه المرة، بسبب المشجعين، الذين يترقبون معايشة تجربة فريدة مرة أخرى في قطر، لكن دون قيود صحية.