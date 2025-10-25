الجندوبي يتألق بذهبية وميدالية للأردن في مونديال التايكواندو بالصين

- حقق خليل الجندوبي إنجازاً تاريخياً بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكواندو في الصين، بعد انسحاب منافسه الإيراني بسبب الإصابة، مما يبرز مسيرته المميزة وروحه القتالية العالية. - تأهل الجندوبي مباشرة إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028، بعد فوزه في مواجهات قوية، منها التغلب على الكازاخي ساميرخان أباباكيروف في الربع النهائي، مما يعكس مهاراته الاستثنائية. - بالإضافة إلى إنجاز الجندوبي، احتفل محمد الطريرة من الأردن بالميدالية البرونزية، مما يعكس نجاحات عربية في البطولة.

حقق البطل التونسي خليل الجندوبي (23 عاماً)، إنجازاً تاريخياً جديداً، اليوم السبت، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكواندو المقامة حالياً في الصين، وذلك عقب انسحاب منافسه الإيراني، محمد حاجي موساني، من منافسات الدور النهائي لوزن أقل من 63 كيلوغراماً، بسبب الإصابة.

وقاد الجندوبي مسيرة مميّزة وأظهر روحاً قتالية عالية، خصوصاً في النزال القوي، الذي جمعه بأحد أبرز نجوم اللعبة، وهو الكازاخي ساميرخان أباباكيروف، في الدور الربع النهائي، إذ حسم النجم التونسي، المواجهة بنتيجة جولتين لواحدة، بواقع (6-4/ 4-2 / 3-11)، وهو ما عبّد له الطريق نحو التأهل إلى الدور النهائي، بعدما أزاح من طريقه أحد أصعب المنافسين في هذا الوزن.

وبالإضافة إلى الإنجاز التونسي، رفرفت راية الأردن كذلك على منصة التتويج، إذ فاز البطل محمد الطريرة بالميدالية البرونزية، ليحتفل وشقيقه التونسي الجندوبي بالفوز، علماً بأن البطل التونسي ضمن التأهل مباشرة إلى مسابقة التايكواندو، في دورة الألعاب الأولمبية، التي ستقام في لوس أنجليس الأميركية 2028، وفقاً لما أشارت له اللجنة الأولمبية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وعلى الرغم من صغر سنّ الجندوبي، فإنه أضاف إلى مسيرته الرائعة تتويجاً جديداً، إذ حصل من قبل على برونزية أولمبياد الشباب في بيونس آيرس 2017، وفضية أولمبياد طوكيو 2020، في وزن -58 كيلوغراماً، وبرونزية أولمبياد باريس 2024 في الوزن نفسه أقل من 58 كيلوغراماً، وأخيراً الذهب العالمي 2025 في وزن جديد، (-63 كيلوغراماً).