الجماهير الباسكية ترحب بمنتخب فلسطين وتحتضن التضامن مع غزة

- شهدت مدينة بلباو مظاهرات سلمية دعماً لفلسطين قبل مباراة ودية بين منتخب فلسطين وإقليم الباسك، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية في الشوارع والمدرجات، مما يعكس التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. - تميزت المباراة بمبادرات إنسانية، حيث رفع اللاعبون لافتة "أوقفوا الإبادة"، وتبادلوا الهدايا الرمزية مثل الكوفية والورود البيضاء، بينما شكل المشجعون العلمين الفلسطيني والباسكي في المدرجات. - تضمنت الفعاليات الفنية أغنية مشتركة بين فرقة إسبانية وأخرى فلسطينية، مما أضفى بُعداً إنسانياً على الحدث، وسط دعوات من شخصيات مشهورة لدعم الرسالة الإنسانية للمباراة.

اهتزت مدينة بلباو الإسبانية ترحيباً بمنتخب فلسطين الأول، قبل ساعات من مواجهته مع منتخب إقليم الباسك، إذ جابت مظاهرات سلمية الشوارع رافعة الأعلام الفلسطينية، في تأكيد جديد من إسبانيا على التضامن مع ضحايا عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. وحرصت الجماهير الباسكية على رسم أجمل الصور التضامنية على المدرجات، في مشهد مؤثر يعكس وصول القضية الفلسطينية إلى شتى أنحاء العالم، لتحتضنها الشعوب باسم الإنسانية.

Hoy, Bilbao sale a la calle en solidaridad con el pueblo palestino antes del histórico partido de fútbol en San Mamés entre la selección vasca y Palestina. Impresionante. pic.twitter.com/fSoFZXJEqt — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 15, 2025

وخرج المئات من المتضامنين مع القضية، يوم السبت، إلى شوارع مدينة بلباو، لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني، ضمن فعاليات عديدة، بمناسبة مواجهة منتخب "الفدائي". وهتف المتضامنون باسم فلسطين المحتلة، وطالبوا بإنهاء الحرب تماماً، ومنح المظلومين حقوقهم، بعد سنتين من المعاناة والإبادة الجماعية، التي أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء، أغلبهم من الأطفال.

Euskal Herria eta Palestina bat eginik Bilbon. Bakean eta libre, izateko. pic.twitter.com/BK4NuGFHMZ — Pello Otxandiano Kanpo (@PelloOtxandiano) November 15, 2025

واجتمع لاعبو المنتخبين على أرضية الملعب، ورفعوا لافتة كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة"، وردّ الفلسطينيون على هذه المبادرة المميزة بإهداء لاعبي الفريق المنافس "الكوفية"، بينما قدم الباسكيون وروداً بيضاء كرمز للسلم. وكانت الصورة الأكثر اكتمالاً وجمالاً تلك التي صنعها المشجعون، حين شكلوا العلم الفلسطيني والباسكي جنباً إلى جنب في المدرجات عبر "تيفو" ضخم، فيما ارتفعت الأعلام الفلسطينية إلى جانب الباسكية في مشهد يعكس حجم التضامن الكبير.

Comienza el histórico partido entre Palestina y la selección vasca en San Mamés. Lleno hasta la bandera en solidaridad con el pueblo palestino. pic.twitter.com/hG8Jhyczu8 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 15, 2025

وشهدت المباراة تظاهرات فنية، منها أغنية مشتركة بين فرقة إسبانية وأخرى فلسطينية غنتا للحرية، لتخطف الأضواء، رغم طابع المباراة الودي التحضيري، لما تحمله من بُعد إنساني وحضور جماهيري كبير، يعكس تعاطف الجمهور مع الشعب الفلسطيني المظلوم. وستقام المباراة المقبلة ضد منتخب كتالونيا، يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب مونتجويك، الذي شهد الموسم الماضي تألق برشلونة وتتويجه بالدوري الإسباني. وشهدت الفترة، التي سبقت المواجهة، دعوات عدة من شخصيات مشهورة، أبرزهم المدرب بيب غوارديولا، للمشاركة ودعم الرسالة الإنسانية التي تحملها المباراة.