الجلاهمة يكشف أسباب استمرار تعليق النشاط الرياضي في الكويت

- أكد وزير الشباب والرياضة الكويتي، طارق الجلاهمة، استمرار تعليق النشاط الرياضي بسبب الاعتداءات الإيرانية والحرب الإقليمية، مشيراً إلى الظروف الاستثنائية التي تؤثر على المشهد الرياضي والأمني. - أوضح الجلاهمة أن القرار يستند إلى توصية اللجنة المشتركة لدراسة الأوضاع، مع متابعة دقيقة للتطورات لاتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف المنافسات. - شدد الوزير على أهمية سلامة اللاعبين والجماهير، مؤكداً دعم القطاع الرياضي وتوفير بيئة آمنة لعودته، وسط ترقب الأندية لموعد استئناف البطولات.

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الكويت طارق الجلاهمة (54 عاماً)، استمرار تعليق النشاط الرياضي في البلاد، والذي كان قد جرى إيقافه سابقاً على خلفية الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول الخليج، تزامناً مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في نهاية شهر فبراير/شباط 2026، مشيراً إلى أن القرار يأتي في ظل استمرار الظروف الاستثنائية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد الرياضي والأمني في المنطقة.

وأوضح الجلاهمة، في تصريح نشره الحساب الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الكويتية على منصتي فيسبوك وإنستغرام اليوم الخميس، أن "استمرار تعليق النشاط الرياضي في البلاد يأتي لمزيد من الدراسة، بناءً على توصية اللجنة المشتركة لدراسة أثر الظروف الاستثنائية على الوضع الرياضي"، مؤكداً أن الجهات المعنية تتابع التطورات بشكلٍ دقيق من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن موعد استئناف المنافسات.

وشدد وزير الشباب والرياضة على حرص المسؤولين في الكويت على دعم القطاع الرياضي وتوفير البيئة المناسبة لعودته بشكل آمن ومنظم، لافتاً إلى أن سلامة اللاعبين والجماهير والعاملين في المجال الرياضي تبقى في مقدمة الأولويات، في ظل التحديات الحالية التي فرضتها التطورات الإقليمية.

ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه الاتحادات والأندية المحلية تترقب تحديد موعد جديد لاستئناف البطولات، بعدما تسبب التصعيد العسكري الأخير في تعطيل كامل للأنشطة الرياضية، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل الموسم الرياضي في الكويت وإمكانية استكماله في حال تحسن الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن العديد من الدوريات الخليجية تابعت النشاط على غرار قطر والإمارات بعد توقفه لفترة وجيزة.