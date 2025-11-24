- سيف الدين الجزيري، النجم التونسي، أصبح الهداف التاريخي لنادي الزمالك المصري بعد تسجيله 48 هدفاً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لعلي محسن الذي دام لأكثر من 60 عاماً. - رغم التحديات والشكوك حول قدراته، رفض الجزيري فسخ عقده مع الزمالك، واستعاد بريقه تحت قيادة المدرب الجديد أحمد عبد الرؤوف، ليسجل هدف الفوز ضد زيسكو الزامبي. - منذ انضمامه للزمالك في 2021، حقق الجزيري ألقاباً بارزة مع الفريق، منها الدوري المصري مرتين والكونفيدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.

تحولت مسيرة النجم التونسي، سيف الدين الجزيري (32 عاماً)، من جدل الرحيل وفسخ العقد بالتراضي إلى الهداف التاريخي لنادي الزمالك المصري، على خلفية تسجيله هدف الفوز على زيسكو الزامبي في أولى جولات دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ونجح النجم التونسي في كتابة تاريخ ذهبي في نادي الزمالك، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 48 هدفاً في كل البطولات منذ انتقاله إليه قادماً من المقاولون العرب في عام 2021، وأصبح الهداف الأجنبي الأفضل في تاريخ الفريق، بعدما انفرد بصدارة لائحة الهدافين وحطم رقماً قياسياً دام لأكثر من 60 عاماً بطله اليمني علي محسن، نجم الزمالك في الستينيات، والذي تراجع للوصافة برصيد 47 هدفاً.

ويمثل إنجاز سيف الجزيري قصة تحدٍّ كبيرة في ظلّ معاناته قبل بداية الموسم من تشكيك كبير في قدراته والتفاوض معه لفسخ العقد الذي يمتد إلى 2027، وهو ما قابله بالرفض ورهن رحيله بسداد مليون دولار أميركي (حوالى 50 مليون جنيه) مستحقات مالية له. وازداد وضع اللاعب صعوبة في الموسم الجاري عندما قرّر المدير الفني السابق يانيك فيريرا وضعه بديلاً في حساباته، بل وهاجمه في أحد المؤتمرات الصحافية، وأكد أنه لن يشارك في المباريات ما دام مديراً فنياً، قبل أن يتراجع ويضعه على مقاعد البدلاء ويدفع به لدقائق معدودة.

ونجح سيف الجزيري في استعادة بريقه تدريجياً مع "الفارس الأبيض" في المباريات الأخيرة، خاصة مع قدوم المدير الفني الجديد أحمد عبد الرؤوف، الذي راهن عليه أساسياً، ليسجل أغلى أهدافه في مباراة زيسكو الزامبي، وينجح في الوصول للهدف رقم 48 في تاريخه، وينال لقب الهداف التاريخي للزمالك مع فرصة زيادة رصيده مستقبلاً.

ويعتبر نجم تونس أبرز مهاجم في الزمالك خلال آخر أربع سنوات، بعدما استعاره النادي من المقاولون العرب في عام 2021، ثم اشترى عقده نهائياً في العام نفسه مقابل 20 مليون جنيه، وحقق مع الزمالك ألقاباً عدّة، أبرزها الفوز بالدوري المصري مرتَين عامَي 2021 و2022، والفوز بالكونفيدرالية الأفريقية 2024، وكأس السوبر الأفريقي في العام ذاته.