حذّر المدير الرياضي لمنتخب تونس، زياد الجزيري (47 عاماً)، من تأثير مباراة البرازيل الودية، قبل خوض غمار بطولة كأس العرب 2025 في قطر، التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى الثامن عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

وعلّق الجزيري على الأحلام الكبيرة التي يعلّقها الشارع الرياضي منذ التعادل التاريخي ضد البرازيل، وديًّا، قائلاً في مقابلة مع "العربي الجديد"، الخميس: "كبرت الأحلام لأننا أظهرنا إمكانات جيدة في تلك المواجهة، وأثبتنا أنه بإمكاننا الرفع من المستوى، لكن هل نقدر على تكرار ذلك الوجه الذي أظهرناه ضد البرازيل؟ هذا هو السؤال المطروح وهذا الأصعب في كرة القدم، أن تواصل في نفس المستويات المميزة".

وأضاف: "لدينا المؤهلات، وأتمنى أن نكرر ما حدث ضد البرازيل في عديد المناسبات، الأهم بالنسبة لي الآن هو مواجهة سورية في مباراتنا الافتتاحية في كأس العرب، ستكون صعبة جدا أمام منافس فاز علينا في النسخة الماضية، لا يجب أن تجعلنا مباراة البرازيل كالمجانين، فقط ما قدمناه في تلك المباراة سيمنحنا الثقة، علينا أن نعيد الظهور بمستوى قوي ضد سورية، وإلا فإنّنا سنخسر كل ما كسبناه من ودية البرازيل".

وردّ الجزيري على الانتقادات التي طاولت الجهاز الفني بسبب تأخر عديد اللاعبين في الانضمام إلى مقر إقامة المنتخب في العاصمة الدوحة، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، قائلاً: "يجب أن نرضى الآن بالأمر الواقع، علينا أن نتجنّب الأمور التي تمنعنا من التقدم، سواءٌ الصحافيون أو المحللون، من حقهم أن يحللوا لكننا في أرض الملعب الآن، يجب أن نتعامل مع الموجود، وبالظروف الراهنة أصبحت مواجهة سورية صعبة، لكنني أثق كثيرًا في اللاعبين الحاليين، وأتمنى أن نذهب بعيدًا في المسابقة".

وطلب النجم السابق لكتيبة "نسور قرطاج" من الجماهير، الحضور بأعداد كبيرة في مباريات بطولة كأس العرب 2025، معتبرًا أنّ نجاح منتخب تونس اقترن دائمًا بالحضور القوي للمشجعين، أما بالنسبة لإمكانية الفوز باللقب، فقال زياد الجزيري: "دعنا نركز على سورية، وبعد ذلك سنتحدث في الأمر".