الجزيري يكشف خطة منتخب تونس للتعاقد مع مدرب جديد ويدافع عن الطرابلسي

خرج المدير الرياضي لمنتخب تونس، زياد الجزيري (47 سنة)، عن صمته وعلّق على خيبة فريقه في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، وكذلك على القطيعة مع المدير الفني، سامي الطرابلسي (57 سنة)، الذي غادر مهامه رسمياً، إثر الهزيمة من مالي بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي، ليدخل الاتحاد المحلي مرحلة البحث عن مدرب جديد.

ومنذ خروج "نسور قرطاج" من المسابقة، يوم السبت، لم يفصح الجزيري عن موقفه، قبل أن يظهر للمرة الأولى في تصريحات مشتركة للإعلاميين، عند وصول بعثة المنتخب إلى مطار تونس قرطاج الدولي، يوم الاثنين، قائلاً: "رغم كلّ ما حصل فقد كنّا الأقرب إلى التأهل وأفضل من مالي في تلك المباراة، تقدّمنا في النتيجة وتقريباً المواجهة انتهت، الفوز كان في متناولنا، لكن للأسف، نقدم اعتذارنا للجماهير التونسية".

وبخصوص المدير الفني الجديد الذي سيخلف الطرابلسي في مهامه، أكد الجزيري أنّ الجميع في الاتحاد التونسي سيشارك في اختيار هوية المدرب مضيفاً: "انتهى عهد الحكم الواحد، كلّ المسؤولين سيشاركون في اتخاذ القرار، سيجمعنا لقاء مهم مع وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدارس الوضعية المادية وأخذ القرارات المناسبة".

وعن القطيعة مع الجهاز الفني، قال الجزيري: "لو عاد بي الوقت، سأعيد اختيار المدرب سامي الطرابلسي، لا أشك تماماً في خبرته، وأيضاً، لقد طُلب منا في ذلك الوقت التعاقد مع مدرب محلي لأسباب مادية بالأساس. لماذا أصبحنا نهرب من المدرسة التونسية؟ المدرب المحلي لديه نجاحات، لكن كرتنا لا تمرّ بأفضل حالاتها ومشاكلها امتدت سنوات طويلة، كل شيء متعلّق بالإمكانيات، والمشكلة لا تقتصر فقط على المدرب".

وأكد المدير الرياضي أن الجهاز الفني السابق قاد عملاً كبيراً، وصرّح: "عندما تأهلنا لبطولة كأس العالم القادمة، كان الطرابلسي في نظر البعض أفضل مدرب في العالم، للأسف مشوارنا في أمم أفريقيا حكمت فيه جزئيات صغيرة، وكنّا قادرين على ما هو أفضل".