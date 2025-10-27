الجزيري يستهدف نجماً من أوروبا... وهذه التفاصيل

يستهدف المدير الرياضي لمنتخب تونس زياد الجزيري (47 سنة)، ضم بعض المواهب الجديدة التي تحترف في أوروبا، ومواصلة سياسة استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، التي أعطت حتى الآن ثمارها وساهمت في تعزيز صفوف "نسور قرطاج" بلاعبين مميزين.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، أمس الأحد، فإن الجزيري وباقي أعضاء الاتحاد التونسي يواصلون مساعيهم لإقناع مهاجم رانجرز الاسكتلندي يوسف الشرميطي، والجناح الأيمن لفريق ريال أوفييديو الإسباني هيثم حسن، علماً أن الأول يحمل الجنسية البرتغالية، فيما يملك الثاني فرصة تمثيل منتخب مصر أيضاً.

وكشف مصدر مقرب من الاتحاد التونسي أن الجزيري يضع خطة ثانية تحسباً لفشل المفاوضات مع هيثم حسن والشرميطي، وتتمثل في فتح المحادثات مع المهاجم الشاب لنادي فاينورد روتردام الهولندي أيمن السليتي (19 سنة)، الذي يحترف اللعب على الجناح، إذ يبدو أن الأخير راجع موقفه السابق الرافض لفكرة التفاوض مع منتخب تونس نظراً لرغبته الكبيرة في تمثيل هولندا.

وتتواصل المفاوضات بين الشركة التي تدير أعمال السليتي والاتحاد التونسي، وسط تطلعات من المدير الفني لمنتخب "نسور قرطاج" سامي الطرابلسي لإقناع أحد اللاعبين، سواء هيثم حسن أو السليتي، نظراً لحاجة المنتخب للاعب جديد في مركز الجناح الأيمن، تزامناً مع غياب الخيارات الكثيرة في هذا المنصب.

وفرض السليتي نفسه في حسابات الفريق الأول للنادي الهولندي العريق، وقدم أوراق اعتماده كلما حصل على الفرصة للمشاركة، مثلما حدث في اللقاء الأخير لفينورد ضد بانتينايكوس اليوناني ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عندما قدّم تمريرتين حاسمتين، ما ساهم في فوز فريقه بنتيجة (3-1).