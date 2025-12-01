الجزيري هداف كأس العرب 2021 ضيف اللحظة الأخيرة لهذه النسخة

- تألق سيف الدين الجزيري في كأس العرب 2021 بقطر، حيث ساعد تونس للوصول إلى النهائي وسجل أربعة أهداف، ليصبح هداف البطولة التاريخية المعتمدة من "فيفا". - سجل الجزيري أهدافاً حاسمة، منها الهدف الافتتاحي ضد موريتانيا وهدف الفوز على الإمارات، مما ساهم في تأهل تونس إلى الأدوار المتقدمة، وترك بصمته في ربع النهائي ضد عمان. - عاد الجزيري للتألق مع نادي الزمالك المصري بعد فترة صعبة، مما أهله للمشاركة في البطولة لتعويض نعيم السليتي المصاب.

دوّن المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري (32 عاماً)، اسمه في سجل كأس العرب، بعد تألقه في النسخة التاريخية، التي أُقيمت في قطر عام 2021، وهي نسخة مميزة، بعدما تمّ اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتبارها أول بطولة تنضوي تحت إشرافه، وخضعت للنظام المعتمد في كل البطولات، التي يُشرف عليها "فيفا".

ونجح سيف الدين الجزيري في مساعدة "نسور قرطاج" للوصول إلى نهائي البطولة، إذ ضرب دفاع منافسيه في أربع مناسبات، ليعتبره الاتحاد الدولي هدّاف النسخة التاريخية، ذلك أن المنتخب التونسي وجد صعوبات في كل مباراة غاب فيها التوفيق عن الجزيري، الذي كان من بين اكتشافات البطولة بفضل الأهداف التي سجلها، ليفرض وجوده رغم المنافسة التي كان يجدها من وهبي الخزري في "نسور قرطاج".

وسجل الجزيري الهدف الافتتاحي في البطولة في مواجهة موريتانيا، وحصد خلال هذه المباراة جائزة أفضل لاعب بالثنائية التي أحرزها، إذ كان هدفه الثاني مميزاً بعدما غالط الحارس بكعبه. وقاد الجزيري منتخب بلاده للتأهل إلى الدور الثاني، فبعد الخسارة من سورية في الجولة الثانية، سجل هدف انتصار تونس على الإمارات بهدف نظيف، ليتأهل "نسور قرطاج" للدور الثاني، ثم عاد ليترك بصمته في ربع النهائي، وسجل هدفاً في مرمى عمان، وضع منتخب بلاده في المربع الذهبي، وكان آخر هدف في البطولة.

وتألق الجزيري بشكل لافت في المباريات الأخيرة مع نادي الزمالك المصري، ليعود من بعيد بعد مرحلة صعبة عاشها مع النادي المصري الذي كان يخطط لإبعاده عن الفريق، وهذا التألق منحه فرصة المشاركة في هذه النسخة بعدما لجأ له مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي لتعويض نعيم السليتي المصاب.