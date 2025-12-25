الجزيري في نجدة نجم تونس الجالس على الاحتياط وهذا موعد إشراكه

كرة عربية
تونس

مهدي عبيد

شعار العربي الجديد 1
مهدي عبيد
مراسل العربي الجديد في تونس
مباشر
25 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:48 (توقيت القدس)
لاعبو منتخب تونس خلال مواجهة أوغندا، 23 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون/فرانس برس)
لاعبو منتخب تونس خلال مواجهة أوغندا، 23 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أثار غياب محمد الحاج محمود عن مباراة تونس ضد أوغندا تساؤلات، رغم تقدم تونس وإجراء تغييرات عديدة، حيث فضل المدرب سامي الطرابلسي إشراك حسام تقا بدلاً من فرجاني ساسي.
- أكد مصدر مقرب من الطرابلسي أن غياب الحاج محمود لا يمثل مشكلة، وأن وجوده في القائمة النهائية لأمم أفريقيا يعكس ثقة المدرب في مستواه.
- من المتوقع أن يشارك الحاج محمود في الشوط الثاني ضد نيجيريا، وقد يحصل على فرصة اللعب أساسياً ضد تنزانيا إذا تأهلت تونس.

أثار نجم نادي لوغانو السويسري محمد الحاج محمود تساؤلات عديدة في الشارع الرياضي بسبب عدم ظهوره في مباراة منتخب تونس ضد أوغندا التي فاز فيها "نسور قرطاج" بثلاثة أهداف مقابل واحد، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025.

وبقي الحاج محمود على الدكة طيلة اللقاء، رغم أن الفرصة كانت متاحة له للدخول في الشوط الثاني، خصوصاً أن منتخب تونس تقدّم في النتيجة مبكّراً، وهو ما سمح للمدير الفني التونسي سامي الطرابلسي بإجراء العديد من التبديلات، ومن بينها إقحام حسام تقا في وسط الملعب بدلاً من فرجاني ساسي، ما دفع بعض المتابعين إلى المطالبة بدخول الحاج محمود في ذلك الوقت. 

ورغم الجدل الذي أحدثه غياب الحاج محمود عن حسابات الجهاز الفني، إلا أنّ الطرابلسي لا يعتبر أنّ هذا الأمر يمثّل مشكلة حقيقية في منتخب تونس، وفقاً لما كشفه مصدر مقرّب من المدرب في حديث لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أن وجود اللاعب ضمن القائمة النهائية لأمم أفريقيا يعد اعترافاً واضحاً من الطرابلسي بأنه مقتنع تماماً بمستوى هذا اللاعب المتألق في الدوري السويسري. 

من تحضيرات منتخب تونس لكأس أفريقيا (فيسبوك/الاتحاد التونسي)
كرة عربية
التحديثات الحية

بصمة لومير ترافق تحضيرات تونس لكأس أمم أفريقيا

وتابع المصدر نفسه أن المدير الرياضي زياد الجزيري تحدث إلى لاعب الوسط السابق لفريق النجم الساحلي، وأكد له أنه سيحظى بفرصته في اللعب مثل كل رفاقه، وأن عدم دخوله إلى مواجهة أوغندا يعود فقط لرؤية فنية من الطرابلسي، الذي يبدو أنه اختار تقا بديلاً لساسي لأن الأول شارك في المباريات الرسمية الأخيرة لمنتخب تونس، وتحديداً في كأس العرب، والتي أثبت خلالها تقا أنه في أتم جهوزيته، ما جعله يتقدم على الحاج محمود في ترتيب لاعبي خط الوسط قبل بدء البطولة. 

ومن المتوقع ظهور الحاج محمود خلال الشوط الثاني لمباراة نيجيريا، السبت المقبل، بما أن تركيبة خط الوسط الأساسي محسومة للثلاثي: فرجاني ساسي وحنبعل المجبري وإلياس السخيري، وإذا ضمن المنتخب التونسي تأهله بعد المباراة المقبلة، فإنّ لاعب لوغانو السويسري سيحصل على فرصة اللعب أساسياً في اللقاء الختامي بدور المجموعات ضد تنزانيا، الثلاثاء المقبل، وفقاً لتقديرات المصدر نفسه.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
يحرص النجوم على متابعة كأس أمم أفريقيا (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

أمم أفريقيا تستقطب نجوم الكرة العالمية: من زيدان إلى مبابي وديمبيلي

أشرف حكيمي خلال مباراة المغرب الأولى، 21 ديسمبر 2025 (سباستيان بوزون/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

حكيمي يصرّ على المشاركة أمام مالي وتعديلات محتملة في تشكيلة المغرب

غوارديولا خلال مباراة السيتي ونظيره ويستهام، 20 ديسمبر 2025 (مولي دارلينغتون/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

غوارديولا وقصة تعاقده مع اللاعبين الأفارقة: نجم جديد على الأبواب