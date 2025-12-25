- أثار غياب محمد الحاج محمود عن مباراة تونس ضد أوغندا تساؤلات، رغم تقدم تونس وإجراء تغييرات عديدة، حيث فضل المدرب سامي الطرابلسي إشراك حسام تقا بدلاً من فرجاني ساسي. - أكد مصدر مقرب من الطرابلسي أن غياب الحاج محمود لا يمثل مشكلة، وأن وجوده في القائمة النهائية لأمم أفريقيا يعكس ثقة المدرب في مستواه. - من المتوقع أن يشارك الحاج محمود في الشوط الثاني ضد نيجيريا، وقد يحصل على فرصة اللعب أساسياً ضد تنزانيا إذا تأهلت تونس.

أثار نجم نادي لوغانو السويسري محمد الحاج محمود تساؤلات عديدة في الشارع الرياضي بسبب عدم ظهوره في مباراة منتخب تونس ضد أوغندا التي فاز فيها "نسور قرطاج" بثلاثة أهداف مقابل واحد، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025.

وبقي الحاج محمود على الدكة طيلة اللقاء، رغم أن الفرصة كانت متاحة له للدخول في الشوط الثاني، خصوصاً أن منتخب تونس تقدّم في النتيجة مبكّراً، وهو ما سمح للمدير الفني التونسي سامي الطرابلسي بإجراء العديد من التبديلات، ومن بينها إقحام حسام تقا في وسط الملعب بدلاً من فرجاني ساسي، ما دفع بعض المتابعين إلى المطالبة بدخول الحاج محمود في ذلك الوقت.

ورغم الجدل الذي أحدثه غياب الحاج محمود عن حسابات الجهاز الفني، إلا أنّ الطرابلسي لا يعتبر أنّ هذا الأمر يمثّل مشكلة حقيقية في منتخب تونس، وفقاً لما كشفه مصدر مقرّب من المدرب في حديث لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أن وجود اللاعب ضمن القائمة النهائية لأمم أفريقيا يعد اعترافاً واضحاً من الطرابلسي بأنه مقتنع تماماً بمستوى هذا اللاعب المتألق في الدوري السويسري.

وتابع المصدر نفسه أن المدير الرياضي زياد الجزيري تحدث إلى لاعب الوسط السابق لفريق النجم الساحلي، وأكد له أنه سيحظى بفرصته في اللعب مثل كل رفاقه، وأن عدم دخوله إلى مواجهة أوغندا يعود فقط لرؤية فنية من الطرابلسي، الذي يبدو أنه اختار تقا بديلاً لساسي لأن الأول شارك في المباريات الرسمية الأخيرة لمنتخب تونس، وتحديداً في كأس العرب، والتي أثبت خلالها تقا أنه في أتم جهوزيته، ما جعله يتقدم على الحاج محمود في ترتيب لاعبي خط الوسط قبل بدء البطولة.

ومن المتوقع ظهور الحاج محمود خلال الشوط الثاني لمباراة نيجيريا، السبت المقبل، بما أن تركيبة خط الوسط الأساسي محسومة للثلاثي: فرجاني ساسي وحنبعل المجبري وإلياس السخيري، وإذا ضمن المنتخب التونسي تأهله بعد المباراة المقبلة، فإنّ لاعب لوغانو السويسري سيحصل على فرصة اللعب أساسياً في اللقاء الختامي بدور المجموعات ضد تنزانيا، الثلاثاء المقبل، وفقاً لتقديرات المصدر نفسه.