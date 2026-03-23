الجزيري في حراسة مرمى الزمالك... نجوم عرب ارتدوا قفازات الحراس

- في مباراة حاسمة، اضطر المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لحراسة مرمى الزمالك بعد طرد الحارس محمد صبحي، ليحافظ على تقدم فريقه 2-1 ضد أوتوهو الكونغولي، مما ساهم في تأهل الزمالك في كأس الكونفيدرالية الأفريقية. - انضم الجزيري إلى قائمة النجوم العرب الذين ارتدوا قفازات الحراس، مثل بغداد بونجاح الذي حمى مرمى النجم الساحلي التونسي في موقف مشابه، مما أثار جدلاً قانونياً في تونس. - شاكر الهدهور، مدافع جزر القمر، صنع التاريخ كأول لاعب يشارك كحارس مرمى منذ بداية المباراة في كأس أمم أفريقيا 2021، حيث تصدى لهجمات الكاميرون القوية.

أنهى المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري (33 عاماً)، مباراة فريقه الزمالك المصري، أمام أوتوهو الكونغولي، في منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، في مركز حراسة المرمى. وفي نهاية المباراة، وبعد أن استكمل الفريق المصري التبديلات، تعرض حارس المرمى محمد صبحي للطرد بالبطاقة الحمراء، بعد اعتداء على لاعب منافس، فورّط فريقه بهذا التصرف، وكاد أن يحرم الفريق المصري من التأهل الذي كان يبدو قريباً منه.

March 23, 2026

وأمام الموقف الصعب، اضطرّ المهاجم سيف الدين الجزيري لارتداء قفازات الحارس، والذود عن حراسة مرمى فريقه خلال الوقت البديل. وكانت المهمة صعبة ومعقدة، فرغم أن الزمالك تقدم في النتيجة (2ـ1)، إلا أنه كان مُهدداً بمغادرة المسابقة في حال اهتزت شباكه بأي هدف. ولحسن حظ لاعب النادي الأفريقي سابقاً، فقد نجا من الفخ، ولم يكن مرماه مهدداً بالكثير من الكرات ليتأهل الزمالك، ويلعب الجزيري دور المنقذ بعد أن ساعدت أهدافه الفريق في وقتٍ سابق على حصد نتائج مثالية، والتدارك في الدوري المصري في ذات الوقت.

وانضمّ الجزيري إلى قائمة من النجوم العرب، الذين سبق وارتدوا قفزات حراس المرمى، فخلال تجربته مع النجم الساحلي التونسي، اضطرّ المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح إلى تعويض الحارس أيمن المثلوثي في مواجهة الاتحاد المنستيري، وذلك بعد طرد الحارس الأول، وإكمال التغييرات في الفريق. وكسب بونجاح التحدي، بما أن النجم لم يتلقى أهدافاً، ولكن التجربة أثارت جدلاً قانونياً في تونس، بحكم أن الاتحاد التونسي يمنع الفرق من الاعتماد على حارس أجنبي، وبالتالي فإن بعض القراءات تعتبر أن النجم ارتكب خطأ قانونياً في هذه المباراة.

وكتب مدافع جزر القمر، شاكر الهدهور التاريخ، بما أنه أول لاعب يتولى حراسة المرمى في مباراة منذ بدايتها. حصل ذلك في كأس أمم أفريقيا 2021 أمام الكاميرون، فقد غاب حراس منتخب جزر القمر عن مواجهة "الأسود التي لا تروض" بداعي الإصابة، وكذلك بسبب فيروس كورونا، ليضطر الهدهور للوقوف حارساً للمرمى، وكسب التحدي، فقد اهتزت شباكه مرّتين فقط أمام منتخب قوي وعتيد هجومياً.