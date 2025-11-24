- فاجأ سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، الجميع بعدم ضم سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، لقائمة كأس العرب 2025، رغم عودته للمنتخب ومشاركته في مباراة ودية ضد موريتانيا. - كانت دعوة الجزيري للمعسكر الأخير خطوة احتياطية لاحتمال غياب حازم المستوري، الذي قد يتأخر بسبب التزاماته مع ناديه الروسي، بينما يسعى الاتحاد التونسي لتأمين مشاركته في البطولة. - كأس العرب ستكون الفرصة الوحيدة لإعداد الثلاثي الهجومي: شواط، المستوري، والعيوني، في ظل عدم وجود مباريات تحضيرية قبل كأس أمم أفريقيا.

فاجأ المدير الفني لمنتخب تونس، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، مهاجم نادي الزمالك المصري، سيف الدين الجزيري بعدم ضمه إلى قائمة اللاعبين، الذين سيشاركون في بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2025"، التي ستقام خلال الفترة الممتدة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان الجزيري قد سجّل عودته لمنتخب تونس بعد غياب طويل، وتحديداً خلال المعسكر الأخير، وخاض مباراة موريتانيا الودية، التي خصصها "نسور قرطاج" للتحضير لكأس العرب، بشكل أوحى للمتابعين بأن مهاجم الزمالك سيكون حاضراً مع منتخب تونس في هذا الحدث، قبل أن تأتي المفاجأة غير المتوقّعة، إذ لم تتضمن القائمة النهائية اسم الجزيري. وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب تونس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، أن دعوة الجزيري إلى المعسكر الماضي كانت خطوة احتياطية لإمكانية تخلّف حازم المستوري عن مباريات الدور الأول في بطولة كأس العرب، بما أنه سينهي المنافسات مع ناديه الروسي دينامو ماخشكالا، في السابع من شهر ديسمبر المقبل، فيما تلعب تونس في اليوم نفسه ضد قطر.

ويجري الاتحاد التونسي محادثات مع الفريق الروسي، في الوقت الحالي، للنظر في إمكانية تحرير المستوري قبل ذلك الموعد، لكن الطرابلسي يرى في كل الحالات أنه بالإمكان انتظار وصول هذا اللاعب في الأدوار الاقصائية، بما أن الجهاز الإداري حاز على موافقة هاكن السويدي، من أجل مشاركة عمر العيوني في البطولة، ليكون الخيار الهجومي البديل للمنتخب إلى جانب المهاجم الأساسي، فراس شوّاط.

ولن يجري منتخب تونس مباريات تحضيرية، خلال الشهر المقبل، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، ما يعني أنّ كأس العرب ستكون الفرصة الوحيدة لإعداد الثلاثي الهجومي: شواط والمستوري والعيوني، الذي بإمكانه اللعب كذلك في مركز الجناح الأيمن، الذي يمثل مشكلة حقيقية للجهاز الفني، بسبب نقص الخيارات. وأصبح سيف الدين الجزيري الهدّاف الأجنبي التاريخي للزمالك، برصيد 48 هدفاً، بعدما سجل، يوم أمس الأحد، في شباك زيسكو الزامبي، ضمن أولى جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتجاوز بذلك النجم اليمني السابق، علي محسن، الذي سجّل47 هدفاً خلال مسيرته مع الفريق المصري.