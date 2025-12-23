الجزائر وكأس أمم أفريقيا... رحلة أرقام في حلم اللقب الثالث

- يستعد منتخب الجزائر لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ويهدف لاستعادة الثقة بعد خيبات سابقة، حيث يشارك في المجموعة الخامسة مع بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان. - تاريخياً، يمتلك المنتخب علاقة إيجابية مع البطولات في شمال أفريقيا، مما يمنحه تفاؤلاً إضافياً، خاصة مع إقامة البطولة في المغرب، حيث يسعى لإعادة بناء الثقة مع الجمهور بعد تذبذب الأداء. - تشكيلة المنتخب تضم مزيجاً من الخبرة والشباب، مع لاعبين يخوضون تجربتهم القارية الأولى، ويبرز رياض محرز وبغداد بونجاح كأبرز الأسماء، بينما يسعى المدرب لكسر عقدة الخروج المبكر.

يستعد منتخب الجزائر لخوض كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة في المغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني، في موعد يُراهن عليه لمصالحة الجماهير، باعتباره يدخل المنافسة محمّلاً بإرث ثقيل من خيبتين متتاليتين في الدور الأول، بعد الخروج المبكر من نسختي 2022 في الكاميرون و2024 في ساحل العاج، رغم أن النظام كان يسمح بتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الست.

وبين لقب 2019 في مصر وتلك الإخفاقات، يجد "الخُضر" أنفسهم اليوم أمام اختبار استعادة الثقة، في أول بطولة مجمّعة من دون المدرب السابق جمال بلماضي (49 عاماً)، الذي قاد المنتخب في ثلاث دورات متتالية قبل إقالته عقب نكسة ساحل العاج، ليخلفه البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، الباحث عن بصمته الأولى قارياً مع الجزائر.

وسيخوض منتخب الجزائر منافسات البطولة ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان، حيث سيكون الموعد الأول أمام "صقور الجديان" يوم 24 ديسمبر في ملعب مولاي حسن بالعاصمة الرباط، في ديربي عربي منتظر يحمل أهمية خاصة من الناحية المعنوية، باعتباره بوابة العبور نحو بقية المشوار، وفرصة مبكرة لتأكيد الجدية في طي صفحة الماضي القريب، كما أن المنتخب الجزائري سيبحث من خلاله عن أول فوز في العرس القاري بعد ست مباريات، إذ إن آخر انتصار يعود إلى نهائي 2019 أمام السنغال.

وتُعد نسخة 2025 هي النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا، بينما يشارك منتخب الجزائر للمرة الـ20 في تاريخه، منذ أول ظهور له عام 1968. وعلى امتداد هذا المسار، توّج "الخُضر" باللقب مرتين، الأولى على أرضهم عام 1990، والثانية عام 2019 في مصر، وهي النسخة التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير باعتبارها ذروة جيل كامل، قبل أن يدخل المنتخب بعدها في دوامة نتائج متذبذبة.

وخلال الـ20 عاماً الأخيرة، عكس مشوار الجزائر في كأس أمم أفريقيا حالة من عدم الاستقرار، إذ خرج من ربع النهائي عام 2004، وغاب عن نسختي 2006 و2008، وبلغ نصف النهائي في 2010، قبل أن يفشل في التأهل عام 2012، ويغادر من الدور الأول في 2013، ثم ربع النهائي في 2015، والدور الأول مجدداً في 2017، قبل التتويج في 2019، ثم الإقصاء من الدور الأول في نسختي 2021 و2024. هذا التذبذب يجعل نسخة المغرب محطة مفصلية، ليس فقط من أجل النتائج، بل لإعادة بناء الثقة مع الجمهور.

وتاريخياً، يملك منتخب الجزائر علاقة إيجابية مع البطولات التي احتضنتها دول شمال أفريقيا، إذ شارك في ست نسخ أُقيمت في المنطقة، توّج خلالها باللقب مرتين، وبلغ نصف النهائي في مناسبتين، وربع النهائي مرة واحدة، ولم يغادر الدور الأول سوى مرة واحدة فقط. هذا المعطى يمنح بعداً إضافياً للتفاؤل، في ظل إقامة نسخة 2025 على أرض مغاربية قريبة من الأجواء التي اعتاد عليها اللاعب الجزائري.

وعلى صعيد التشكيلة، يعكس متوسط الأعمار توجهاً نحو الدمج بين الخبرة والشباب، إذ يبلغ متوسط عمر قائمة الـ28 لاعباً التي اختارها بيتكوفيتش 26.82 عاماً، وهو أقل من متوسط نسختي 2021 و2023، وحتى نسخة التتويج في 2019. ويُعد إبراهيم مازة أصغر عناصر القائمة بعمر 20 عاماً، في حين أن رياض محرز هو أكبر لاعب بعمر 34 عاماً، كما تضم التشكيلة 12 لاعباً تكوّنوا في الجزائر، ولاعبين يلعبان حالياً في الدوري المحلي، إلى جانب 11 لاعباً سيخوضون كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في مسيرتهم، مقابل 16 لاعباً شاركوا في نسخة 2024، وعشرة في نسخة 2022، وسبعة توّجوا بلقب 2019.

ويبرز في القائمة عدد من الأسماء التي ستعيش تجربتها القارية الأولى، على غرار إبراهيم مازة، جوان حجام، أنيس حاج موسى، رفيق بلغالي، إيلان قبال، سمير شرقي، لوكا زيدان، منصف بقرار، عادل بولبينة، رضوان بركان، ومهدي دورفال، وهي أسماء تعكس رغبة الطاقم الفني في توسيع قاعدة الاختيارات وبناء جيل قادر على الاستمرارية.

وفي الجانب الفردي، يقف رياض محرز وبغداد بونجاح أمام فرصة تاريخية لدخول سجل أفضل هدافي الجزائر في كأس أمم أفريقيا، ويملك نجم الأهلي السعودي ستة أهداف، بالتساوي مع الأسطورة لخضر بلومي، بعد مشاركته في خمس نسخ، دون أن ينجح في التسجيل في آخر دورتين. أما مهاجم الشمال القطري، فيملك خمسة أهداف، سجل منها هدفين في 2019 وثلاثة في نسخة 2024، ما يجعله قريباً من كتابة صفحة خاصة في سجله القاري.

أما على مستوى الجهاز الفني، فإن فلاديمير بيتكوفيتش يخوض أول بطولة لكأس أمم أفريقيا في مسيرته التدريبية، بعد تجارب سابقة في البطولات المغلقة مع المنتخب السويسري، حيث خرج من ثمن نهائي يورو 2016 بركلات الترجيح أمام بولندا، ومن ثمن نهائي مونديال 2018 أمام السويد، ومن ربع نهائي يورو 2021 بركلات الترجيح أمام إسبانيا، إضافة إلى خسارة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 أمام البرتغال المتوج باللقب. سجل يُظهر أن المدرب البوسني معتاد على المواعيد الكبرى، وإن كان يبحث هذه المرة عن كسر عقدة الخروج في الأدوار الإقصائية وقيادة منتخب جديد إلى مصالحة طال انتظارها مع جماهيره.

في المجمل، تبدو كأس أمم أفريقيا 2025 أكثر من مجرد مشاركة جديدة في سجل منتخب الجزائر، فهي اختبار حقيقي لاستعادة الهيبة، وفتح صفحة مختلفة بعد سنوات من الخيبات، في انتظار أن يُترجم هذا الطموح على أرضية الميدان، بداية من مواجهة السودان، وصولاً إلى ما قد يحمله المشوار من فرص لإعادة كتابة القصة من جديد.