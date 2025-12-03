الجزائر حاملة اللقب تتعادل مع السودان في كأس العرب

- استهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقبه في كأس العرب 2025 بتعادل سلبي مخيب أمام السودان، حيث لم يظهر "الخضر" بأفضل حالاتهم، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة سودانية واضحة. - رغم محاولات الجزائر الهجومية بقيادة آدم ونّاس وعادل بولبينة، إلا أن الطرد الذي تعرض له ونّاس أثر سلباً على توازن الفريق، مما أتاح للسودان فرض سيطرتهم. - شهد الشوط الثاني فرصاً خطيرة للسودان، لكن التسرع وحسن تمركز الدفاع الجزائري حالا دون تسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

استهل منتخب الجزائر رحلة الدفاع عن لقبه بتعادل مُخيب أمام نظيره السوداني، اليوم الأربعاء، بنتيجة (0ـ0)، في اللقاء الافتتاحي للمجموعة الرابعة، في استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025". ولم يكن "الخضر" في أفضل حالاتهم في ظهورهم الأول، وخاصة في الشوط الثاني، إذ كانت السيطرة لمنتخب السودان الذي كان الأقرب للانتصار، مستغلاً النقص العددي في صفوف منافسه لفرض سيطرته، ولكن دون أن ينجح في هزّ الشباك.

وحاول منتخب الجزائر الوصول سريعاً إلى مرمى منتخب السودان، معتمداً على آدم ونّاس من اليمين وعادل بولبينة من اليسار، وتوفرت فرصة إلى لاعب الوسط سفيان بن دبكة لافتتاح النتيجة بكرة رأسية مرّت جانبية، ولكن السيطرة الجزائرية لم يرافقها إحداث الخطر بشكل مستمرّ على المرمى السوداني. وبعد أن تجاوز ضغط بداية اللقاء، نجح "صقور الجديان" في الخروج من منطقتهم الدفاعية، وحاولوا تهديد مرمى منافسهم بعد السيطرة على وسط الميدان، قبل أن تشهد نهاية الشوط الأول منعرجاً مهماً، بطرد الجزائري ونّاس بحصوله على الإنذار الثاني.

وساهم الطرد في تغيّر المعطيات في الشوط الثاني، فالمنتخب السوداني كان أفضل وأخطر واستغل غياب التوازن عن منافسه ليهدد مرماه. وكاد عبد الرزاق عمر أن يحرز هدف التقدم بتصويبة مرّت بجانب المرمى الجزائري بقليل. هذه الفرصة كانت بداية للعديد من الهجمات السودانية، قابلها تراجع الجزائر إلى الدفاع خوفاً من قبول هدف. وفرض رفاق عمار طيفور سيطرتهم في الدقائق الأخيرة بشكل كامل، ولكن التسرع حرمهم من استغلال الموقف، وكذلك حُسن تمركز منتخب الجزائر في منطقته الدفاعية، لتنتهي المباراة متعادلة بدون أهداف وهو أول تعادل سلبي في البطولة.