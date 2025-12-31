الجزائر تُبدع بالصف الثاني.. وذكرى 1990 و2019 تعود بالانتصار الثالث

- حقق منتخب الجزائر انتصاره الثالث في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا في المغرب، متفوقاً على غينيا الاستوائية بنتيجة (3-1)، معتمداً على عناصر بديلة، ليحصد العلامة الكاملة ويضمن صدارة المجموعة. - هذا الانتصار يعيد ذكريات النجاحات التاريخية للمنتخب الجزائري في البطولة، حيث سبق أن حقق العلامة الكاملة في عامي 1990 و2019، وتُوج باللقب في المناسبتين، مما يعزز آماله في الحصول على اللقب الثالث. - أظهر البدلاء في المنتخب الجزائري مستوى مميزاً، خاصة أنيس الحاج موسى وفارس شايبي، مما يضع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في حيرة لاختيار التشكيلة الأساسية في المباريات المقبلة، خاصة أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي.

حصد منتخب الجزائر انتصاره الثالث في المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب بتفوقه على غينيا الاستوائية، اليوم الأربعاء، بنتيجة (3ـ1)، بعدما كان قد ضمن تأهله منذ الجولة الثانية، حاجزاً في الوقت عينه صدارة المجموعة، رغم أنّه اعتمد على عناصر بديلة في المباراة الأخيرة، حيث قدّم منتخب "الخضر" مستوىً مميزاً طوال فترات اللعب، خاصة في الشوط الأول، الذي كان مميزاً على الصعيد الهجومي بتسجيل ثلاثة أهداف.

وبفضل هذه النتيجة، فإن منتخب الجزائر حصد العلامة الكاملة للمرة الثالثة في مسيرته بكأس أمم أفريقيا، حيث كان قد حقق هذا الإنجاز في مناسبة أولى عام 1990، وفي مناسبة ثانية عام 2019، وخلال المناسبتين حصد اللقب، ولهذا فإن الانتصار الذي جاء أمام غينيا الاستوائية أعاد ذكريات النجاحات التاريخية للمنتخب في السنوات الماضية، على أمل الحصول على اللقب الثالث في مسيرته بكأس أمم أفريقيا.

وإضافة إلى حصدهم ثلاث نقاط مهمة معنوياً، فإن البدلاء في منتخب الجزائر أظهروا أن لديهم مستوى لا يقلّ عن العناصر الأساسية، خاصة أنيس الحاج موسى، الذي كان مُتألقاً طوال فترات اللعب، وكذلك فارس شايبي، الذي أبدع في المباراة بشكل لافتٍ، وكلّ هذه المعطيات ستضع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في حيرة لاختيار العناصر الأساسية في المباريات المقبلة، مع تقارب المستوى بين اللاعبين، خاصة أن اللقاء أمام الكونغو الديمقراطية، في ثمن النهائي، سيكون صعباً بلا شك، ولكن المستوى الذي قدّمه منتخب الجزائر حتى الآن يؤهله للظهور في ثوب المرشح لحصد اللقب بنهاية السباق.