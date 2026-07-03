الجزائر تودّع كأس العالم بعد الخسارة أمام سويسرا بثنائية

- ودّع منتخب الجزائر كأس العالم 2026 من دور الـ32 بعد خسارته أمام سويسرا 2-0، حيث افتتح بريل إمبولو التسجيل في الدقيقة العاشرة، وأضاف دان ندويي الهدف الثاني في الدقيقة 46. - رغم استحواذ الجزائر بنسبة 59% وتسديد خمس كرات على المرمى، لم يتمكنوا من هز شباك الحارس غريغور كوبل، وفشلت تغييرات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في تعديل النتيجة. - يتطلع منتخب سويسرا، الذي أظهر تنظيماً كبيراً، إلى تحقيق إنجاز جديد في مشاركته الـ13 بكأس العالم، حيث سيواجه الفائز من مباراة كولومبيا وغانا في دور الـ16.

ودّع منتخب الجزائر بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32 بعد خسارته أمام نظيره السويسري بنتيجة 2-0، اليوم الجمعة، على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية، لتنتهي رحلة الخضر في هذه النسخة بعد احتلالهم المركز الثالث في دور المجموعات خلف النمسا التي غادرت على يد إسبانيا، والمتصدرة الأرجنتين بالعلامة الكاملة.

وكانت بداية منتخب الجزائر جيدة خلال المباراة أمام سويسرا، لكن الأخيرة نجحت في افتتاح باب التسجيل مبكراً، تحديداً عند الدقيقة العاشرة عبر اللاعب بريل إمبولو، الذي نجح في هزّ شباك الحارس لوكا زيدان، ليفشل بعدها زملاء القائد رياض محرز في معادلة الكفة رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 59% مقابل 41% للطرف الآخر، والتسديد على المرمى خمس مرات، أصابت اثنتان منها الخشبات الثلاث، لكنها وجدت الحارس غريغور كوبل حامي عرين نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي الشوط الثاني، وبعد تلقي التعليمات من قبل المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يُشرف على الجزائر، صُدم الخضر باهتزاز شباكهم في الدقيقة 46 عبر اللاعب دان ندويي، ليسيّر بعدها ممثل القارة الأوروبية المباراة كما يريد رغم بعض المحاولات الخجولة على مرمى كوبل.

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وحاول بيتكوفيتش تنشيط الخط الهجومي في الشوط الثاني من خلال إقحام جوان حجام، وأمين غويري، وأنيس حاج موسى، وهشام بوداوي بدلاً من حسام عوار، ورامز زروقي، ورياض محرز ونبيل بن طالب، لكن ذلك لم يكن كافياً للعودة في النتيجة وتقليص الفارق، إذ أظهر منتخب سويسرا متانة وتنظيماً كبيراً، وسدد سبع كرات، تصدى لواحدة منها لوكا زيدان.

ويتطلع منتخب سويسرا في المشاركة رقم 13 له في كأس العالم إلى الذهاب بعيداً في نسخة 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما كان أفضل إنجاز له بلوغ ربع النهائي في أعوام 1934 و1938 و1954 التي كان خلالها البلد المضيف، وهو الذي سيلاقي في دور الـ16 الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا.