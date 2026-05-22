- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن البرنامج التحضيري الأخير لمنتخب الجزائر قبل كأس العالم 2026، حيث سيواجه منتخب بوليفيا في مباراة ودية يوم 10 يونيو في كانساس سيتي، بعد مواجهة هولندا في روتردام يوم 3 يونيو. - سيكشف المدرب فلاديمير بيتكوفيتش عن القائمة النهائية للمنتخب في 31 مايو، والتي ستضم 26 لاعباً للمشاركة في البطولة. - يشارك منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة مع الأرجنتين، الأردن، والنمسا، حيث ستقام المباريات أيام 17، 23، و28 يونيو.

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، البرنامج التحضيري الأخير لمنتخب الجزائر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز المقبلين، وذلك عقب اجتماع المكتب الفيدرالي الذي عُقد في المركز التقني الوطني بمدينة سيدي موسى.

وأوضح الاتحاد الجزائري، في بيان رسمي، أن منتخب الجزائر "الخضر" سيواجه نظيره البوليفي يوم 10 يونيو المقبل في مدينة كانساس سيتي الأميركية، في آخر اختبار ودي قبل خوض غمار البطولة العالمية. وجاء في بيان الاتحاد: "سيواجه الخضر منتخب بوليفيا يوم 10 يونيو بملعب كانساس سيتي، على أن يكشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يوم 31 مايو/ أيار الجاري عن القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعباً المعنيين بالمشاركة في مونديال 2026".

وقبل مواجهة بوليفيا، ستخوض الجزائر مباراة ودية أولى أمام منتخب هولندا يوم 3 يونيو في مدينة روتردام، في اختبار قوي يهدف إلى الوقوف على جاهزية المجموعة قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المكتب الفيدرالي "يعمل على توفير أفضل الظروف الممكنة للمنتخب الوطني تحسباً لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية". وسيخوض منتخب الجزائر منافسات الدور الأول ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب، والأردن، والنمسا، إذ سيواجهها توالياً أيام 17 و23 و28 يونيو المقبل.