- حقق منتخب الجزائر فوزاً ودياً على هولندا بهدف أنيس حاج موسى في الدقيقة 86، وسط جدل حول صحة الهدف الذي أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحته، مشيراً إلى عدم وجود تسلل. - أكد الشريف أن أنيس حاج موسى كان في موقف صحيح عند استلام الكرة، حيث كان الظهير الأيسر الهولندي جوريل هاتو يغطي كآخر مدافع، مما يجعل الهدف قانونياً. - يستعد منتخب الجزائر بقيادة رياض محرز لمونديال 2026، حيث سيواجه الأرجنتين، النمسا، والأردن في المجموعة العاشرة.

شهدت المواجهة الودية التي انتصر فيها منتخب الجزائر على هولندا في مدينة روتردام، بهدف مقابل لا شيء، ضمن استعدادات الفريقين لمونديال 2026، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة الهدف الذي سجله النجم أنيس حاج موسى في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني في اللقاء، الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول صحة هدف منتخب الجزائر ضد هولندا في الدقيقة 86 من عمر المواجهة الودية التي جرت الأربعاء، بقوله: "وصلت الكرة إلى النجم أنيس حاج موسى، الذي سيطر على الكرة قريباً من خط التماس، حيث كان أنيس في موقف صحيح لا تسلل فيه، عندما مررت الكرة إليه، لأن الظهير الأيسر جوريل هاتو كان يقوم بعملية تغطية كآخر ثاني مدافع، وهو الأقرب لخط مرماه من خصمه".

وتابع: "لا وجود لحالة تسلل في هذه الحالة، وأنيس حاج موسى سيطر على الكرة، وقام بمراوغة منافسه جوريل هاتو، وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس مرمى منتخب هولندا، وهو الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر في المباراة، وللعلم فإنه في لحظة تسديد الكرة من أنيس حاج موسى لم يكن أي لاعب جزائري في موقف تسلل، وبالتالي الهدف كان صحيحاً ولا تسلل فيه في لحظة تمرير الكرة وفي لحظة التسديد أيضاً، وبالتالي القرار النهائي للحكم الرئيسي ومساعده كان صحيحاً".

يذكر أن منتخب الجزائر، بقيادة نجمه المخضرم رياض محرز، يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما أوقعت القرعة "محاربي الصحراء" في المجموعة العاشرة، رفقة الأرجنتين حاملة لقب مونديال قطر 2022، والنمسا والأردن.