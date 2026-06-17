- افتتح المنتخب الجزائري مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية ليونيل ميسي، رغم محاولات "محاربي الصحراء" لتسجيل هدف مبكر أُلغي بسبب التسلل. - تألق ميسي بتسجيله هدفين إضافيين في الدقائق 60 و76، مستغلاً الأخطاء الدفاعية للجزائر، ليقود الأرجنتين للفوز بثلاث نقاط ثمينة في المجموعة العاشرة. - اعتمد المدرب ليونيل سكالوني على الهجمات المرتدة السريعة، مما ساهم في تعزيز التفوق التكتيكي للأرجنتين، رغم محاولات الجزائر المستمرة.

استهل المنتخب الجزائري مشواره في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية النجم ليونيل ميسي خلال المباراة التي احتضنها ملعب كانساس فجر اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ودخل منتخب الجزائر المواجهة، وعيون كتيبة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، على عدم تلقي هدف مُبكر، رغم أنه جاء عبر القائد ليونيل ميسي، لكن الحكم المساعد رفع رايته مُعلناً وجود حالة تسلل، وأكدت تقنية الفيديو المساعد "فار" صحة القرار، لينتفض بعدها "محاربو الصحراء"، بعدما تمكن إبراهيم مازة من إعطاء تمريرة على طبق من ذهب لزميله فارس شايبي، الذي سجل هدفاً في الدقيقة الثامنة.

لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت للمرة الثانية على التوالي، لإلغاء الهدف بعد تأكد تسلل شايبي، ليأتي الرد الأرجنتيني سريعاً، بعدما أطلق القائد ليونيل ميسي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع حارس المرمى لوكا زيدان التصدي لها في الدقيقة الـ17. ورغم أن "محاربي الصحراء" واصلوا محاولاتهم، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد لراقصي "التانغو" جعلت بطل العالم ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف مقابل لا شيء.

كرة عالمية مباراة تاريخية لميسي أمام الجزائر: رقم قياسي و3 أهداف

وتواصل تفوق منتخب الأرجنتين في الشق التكتيكي، بعدما اعتمد المدرب ليونيل سكالوني على الهجمات المرتدة السريعة، والتركيز على الجهة التي يلعب بها القائد، ليونيل ميسي، الذي استطاع استغلال الأخطاء التي وقع فيها مدافعو الجزائر، ليضيف الهدف الثاني لمصلحة بطل مونديال قطر 2022، في الدقيقة الـ60.

ومع تراجع أداء منتخب الجزائر رغم تبديلات فلاديمير بيتكوفيتش، استغل ليونيل ميسي الأمر، ليضيف هدفه الثالث في الدقيقة الـ76، ويهدي منتخب الأرجنتين ثلاث نقاط ثمينة للغاية في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب.