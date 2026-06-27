الجزائر تحت الضغط في مواجهة النمسا: ما الحسابات التي تنتظرها؟

- منتخب الجزائر يواجه النمسا في مباراة حاسمة لضمان التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026، حيث يحتاج على الأقل إلى التعادل لتأمين المركز الثالث أو الفوز لضمان الوصافة في مجموعته. - ترتيب المنتخبات في المركز الثالث يشهد تقلبات، حيث تراجع منتخب الجزائر إلى المركز التاسع بعد نتائج غير مواتية، مما يضعه تحت ضغط كبير لتجنب الهزيمة أمام النمسا. - رغم خروج منتخبات عربية أخرى، يبقى الأمل معلقاً على الجزائر لدعم الحضور العربي في الدور الثاني، بعد تأهل المغرب ومصر.

سيكون منتخب الجزائر مُجبراً على تفادي الهزيمة أمام النمسا، غداً الأحد، حتى يضمن التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026. وأمّن منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، وسيواجه في الجولة الأخيرة، في اليوم نفسه، منتخب الأردن الذي ودّع بدوره البطولة، بينما سيواجه منتخب الجزائر في لقاء حاسم، المنتخب النمساوي وكل فريق يملك في رصيده 3 نقاط، مع أفضلية للنمسا في فارق الأهداف.

ويشهد ترتيب أفضل المنتخبات في المركز الثالث، تحولاً متواصلاً، فقد خرج منتخب الجزائر من المراكز الثمانية الأولى إثر انتصار السنغال على العراق وتعادل إيران مع مصر. وبعدما كان قادراً على التأهل حتى في حال الهزيمة مسبقاً، سيكون مجبراً الآن على الحصول على نقطة التعادل التي ستؤهله في المرتبة الثالثة، فيما سيهديه الانتصار الوصافة في مجموعته، وبالتالي التأهل وتجنّب مواجهة منتخب قوي في دور الـ32.

ويواجه المنتخب الجزائري ضغطاً هائلاً في ظل تلك النتائج، فحتى قبل مواجهة النمسا في مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات، تراجع منتخب "محاربي الصحراء" مؤقتاً في ترتيب أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث والمؤهلة إلى دور الـ32. وبعد التعادل 1-1 بين مصر وإيران، يحتل المنتخب الإيراني الآن المركز السادس، متقدماً على كرواتيا التي تراجعت إلى المركز السابع (مع بقاء مباراة لها)، وكوريا الجنوبية التي تحتل المركز الثامن بثلاث نقاط وفارق أهداف -1.

وتراجعت الجزائر إلى المركز التاسع، وأصبحت عملياً تحت الضغط للتأهل في كأس العالم، ولم يعد بإمكان رجال المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش تحمّل أي خطأ أمام النمسا؛ فالهزيمة ستؤدي على الأرجح إلى إقصائهم، إلا في حال حدوث معجزة وهزيمة ساحقة لكرواتيا أمام غانا، بينما سيضمن التعادل تأهلهم نهائياً إلى دور الـ32. لذا، إن مصير "محاربي الصحراء" بين أيديهم، لكن هامش الخطأ قد تلاشى تماماً قبل هذه المباراة الحاسمة. ولن تكون المباراة ضد النمسا سهلة بعدما تألق هذا المنتخب بالانتصار على الأردن في الجولة الأولى وتونس ودياً قبل ضربة بداية المونديال.

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وبعد أن ودّعت منتخبات تونس والأردن والعراق والسعودية وقطر، كأس العالم من الدور الأول، يبقى منتخب الجزائر قادراً على دعم الحضور العربي في الدور الثاني، بعدما تأهل منتخبا المغرب ومصر. وقد سبق لمنتخب الجزائر في مشاركته الأخيرة في نسخة 2014 التي استضافتها البرازيل، التأهل إلى الدور الثاني، وذلك للمرة الوحيدة في سجله، ويمكنه أن يعيد هذا الإنجاز مرة ثانية في الحضور السادس في رصيده.