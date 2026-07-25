الجزائر تتفوّق على المغرب في كأس أمم أفريقيا لطائرة الناشئات

- حقق منتخب الجزائر للكرة الطائرة للناشئات فوزاً مهماً على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 18 سنة، بعد بداية متعثرة بخسارتين أمام مصر وتونس، واستعاد توازنه بالفوز على السنغال والمغرب. - بدأ منتخب المغرب البطولة بفوز صعب على السنغال (3-2)، لكنه تعرض لخسارتين متتاليتين أمام مصر والجزائر، مما يعقد فرص تأهله للدور الثاني. - تُعتبر البطولة منصة هامة للاعبين الناشئين في أفريقيا لعرض مهاراتهم واكتساب خبرة دولية قيّمة.

حقّق منتخب الجزائر للكرة الطائرة للناشئات فوزاً مستحقاً على منافسه منتخب المغرب في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والمقامة حالياً على ملاعب نادي بايونيرز في الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو/تموز 2026، بمشاركة 14 منتخباً أفريقياً.

وحسم منتخب الجزائر للكرة الطائرة للناشئات الفوز على منتخب المغرب بثلاثة أشواط نظيفة على الشكل التالي: (25-10)، (25-11) و(25-19)، ليُحقق فوزه الثاني في البطولة الأفريقية، بعد بداية سلبية للبطولة في هذه المجموعة، إذ سبق وأن خسر أمام منتخب مصر بثلاثية نظيفة، قبل أن يتلقى خسارة أخرى بالنتيجة نفسها أمام منتخب تونس، ثم استعاد توازنه بالفوز على السنغال (3-1)، ليواصل نتائجه الإيجابية بانتصاره على المغرب.

في المقابل، بدأ منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 سنة بالفوز على السنغال بنتيجة (3-2)، ثم خسر أمام منتخب مصر بثلاثة أشواط نظيفة، وبعدها خسر للمرة الثانية في البطولة أمام الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً، وهي نتائج من شأنها أن تُعقّد إمكانية تأهله إلى الدور الثاني من البطولة الأفريقية.

وتُعد هذه البطولة واحدة من أبرز البطولات القارية للفئات العمرية لتحت 18 سنة في أفريقيا، إذ تُوفر منصة للاعبين الناشئين لعرض مهاراتهم واكتساب خبرة دولية قيّمة.